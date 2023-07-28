https://ukraina.ru/20230728/1048331738.html

Тайна КНДР. Как северные корейцы делают современные ракеты и дроны

Тайна КНДР. Как северные корейцы делают современные ракеты и дроны - 28.07.2023 Украина.ру

Тайна КНДР. Как северные корейцы делают современные ракеты и дроны

В Пхеньяне – столице Корейской народно-демократической республики – прошел торжественный парад по случаю 70-летия окончания Корейской войны. Участие в торжественных мероприятиях принял министр обороны России Сергей Шойгу

2023-07-28T15:29

2023-07-28T15:29

2023-07-28T15:29

кндр

южная корея

пхеньян

днепропетровск

ким чен ын

сергей шойгу

сша

корейская война (1950-1953)

беспилотники

ракеты

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Этот кровавый конфликт проходил в 1950-1953 годах, и, согласно мнению современных историков, едва не привел к Третьей мировой войне. Ведь помимо корейцев в нем принимали участие войска США и их сателлитов, вооруженные силы коммунистического Китая, а также советские летчики-добровольцы, воевавшие на реактивных истребителях, сбивавшие в корейском небе американские военные самолеты.До полномасштабного столкновения между двумя первыми ядерными державами осталось всего пол-шага, и ястребы в Пентагоне серьезно рассматривали возможность применения атомного оружия. Но тогда этого удалось избежать.Война закончилась продолжающимся по сей день перемирием, которое разделило Корейский полуостров примерно напополам – на просоветский Север и оккупированный американцами Юг.Праздничный парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын – внук Ким Ир Сена, который командовал в той войне Корейской народной армией. Рядом с ним на трибуне также находились представители иностранных держав, включая российскую делегацию во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.Западные медиа немедленно написали о том, что Пхеньян якобы может предоставить Москве крупные партии боеприпасов и современные вооружения северокорейского производства.В мировых новостях публикуют фотографии представленной на параде военной техники, среди которой выделяются баллистические ракеты и новые ударные беспилотники, напоминающие по своему внешнему виду американские стратегическиедроны RQ-4 Global Hawk.Все это само по себе развенчивает пропагандистские клише, которые представляют КНДР отсталой и нищей страной – огромным коммунистическим ГУЛАГом, где люди проживают за колючей проволокой в бараках, массово мрут от голода, а в магазинах нельзя купить самые необходимые товары.Конечно, подобные стереотипы давно не соответствуют действительности. Их необходимо расценивать в одном ряду с другими укоренившимися на Западе мифами, вроде рассказов про медведей, которые разгуливают по московским улицам в ушанках и валенках, играя на балалайках "калинку-малинку".Формально Соединенные Штаты Америки до сих пор находятся с КНДР в состоянии войны, и американская пропаганда всегда стремилась демонизировать своего противника, распуская дикие слухи про реалии Северной Кореи.Однако, на самом деле, эта страна претерпела значительные преобразования в экономике и добилась успехов в передовых областях современной науки – в том числе, в сфере ядерных технологий."Сообщения об улучшении ситуации в КНДР до мирового читателя не доходят. Каждую осень в мировых СМИ пишут, что Северная Корея, дескать, находится на грани голода. К январю эти новости исчезают, так как очевидно, что никакого голода в КНДР нет, а на следующую осень разговоры о надвигающейся катастрофе начинаются по новой.Голод с массовыми смертями остался в прошлом, в конце 1990-х. В последние 7-8 лет экономическая ситуация в КНДР постепенно улучшается. Однако об этом мировые СМИ не пишут", – высказывался по этому поводу кореевед Андрей Ланьков.Считается, что этим достижениям отчасти содействовала поддержка со стороны соседнего Китая. Но политика Пхеньяна всегда была самостоятельной, с принципиальным акцентом на самодостаточность своей экономики.Несмотря на изоляцию и разнообразные трудности, в КНДР последовательно создавали собственную промышленную базу с полным производственным циклом. И в результате это государство превосходит по уровню развития многие страны мира, располагающие несравненно большими природными и человеческими ресурсами.Еще в 2017 году агентство Reuters обнародовало информацию западных аналитиков, согласно которым Северная Корея способна производить ракетные двигатели без зарубежных поставок, только за счет собственных мощностей.Когда-то, в начале девяностых, корейские инженеры работали с советскими ракетами разных типов, но сейчас КНДР изготавливает собственные ракеты, которые способны нести на себе ядерные боеголовки.В местных конструкторских бюро работают над проектом трехступенчатой ракеты "Хвасон-3" с дальностью полёта до 12 тысяч километров – которую также можно будет использовать в мирных целях, для освоения космоса.Кроме того, в Пхеньяне уделяют внимание созданию беспилотников, и достигли в этом практических успехов, которые недавно увидели во всем мире.В конце прошлого года северокорейские дроны неожиданно пересекли демаркационную линию и провели разведывательно-демонстрационные полеты в районе столицы Южной Кореи – Сеула.В результате этой операции южнокорейским генералам пришлось принести публичные официальные извинения. Потому что мощное и глубоко эшелонированное южнокорейское ПВО, оснащенное новейшим американским вооружением, не смогло поразить прилетевшие с севера цели.По мнению западных специалистов, инцидент над Сеулом может свидетельствовать о высоком технологическом уровне боевых дронов Корейской народной армии.При этом, внешнее сходство северокорейских и американских беспилотников не должно вводить в заблуждение – авиационная техника разных стран обычно похожа друг на друга, потому, что конструкторам приходится иметь дело с общими законами аэродинамики.Корейские инженеры славятся собственными оригинальными технологическими решениями, и не исключено, что их разработки могут оказаться для стран НАТО неприятным сюрпризом. А западное общество уже сегодня начинает осознавать, что жизнь в КНДР на самом деле не сильно походит на кошмарные образы, глубоко укоренившиеся в сознании американцев и европейцев."Что мы знаем об этой стране? Мало. Наше представление заполнено страшными картинами. Но многое из них является выдуманной чепухой – например, что люди по приказу Ким Чен Ына едят крыс и собак, потому что в стране большой голод.В Пхеньяне я видел только явно хорошо питающихся и аккуратно одетых людей. Конечно же, жизнь в этой стране не такая уж роскошная, но не заметно, чтобы кто-нибудь здесь действительно страдал от голода", – написал после визита в КНДР обозреватель Die Welt Герхард Буцци, который посетил в Северной Корее горнолыжный курорт.История успешного индустриального развития КНДР особенно наглядно смотрится на фоне упадка и разрухи на Украине, которая утратила свой технологический потенциал еще в девяностые годы и полностью зависит от внешней помощи.Украинские блогеры по инерции смеются над африканцами и корейцами, не замечая, что государства Третьего мира оставили их страну далеко позади практически по всем показателям общественно-экономического развития. И современные ракеты производят теперь в Пхеньяне, а вовсе не в бывшем Днепропетровске.

https://ukraina.ru/20230728/1048316343.html

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Александр Савко

кндр, южная корея, пхеньян, днепропетровск, ким чен ын, сергей шойгу, сша, корейская война (1950-1953), беспилотники, ракеты, эксклюзив, зарубежье