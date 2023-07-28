https://ukraina.ru/20230728/1048330613.html

"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14.00 28 июля

"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14.00 28 июля - 28.07.2023 Украина.ру

"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14.00 28 июля

В Киево-Печерской лавре пошел Крестный ход УПЦ в честь Дня крещения Руси. Ход ограничился территорией Нижней лавры, после его завершения часть верующих... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T14:17

2023-07-28T14:17

2023-07-28T14:17

эксклюзив

украина

киево-печерская лавра

крестный ход

упц

киев

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владимир рогов

m1 abrams

алексей арестович

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В Киево-Печерской лавре пошел Крестный ход УПЦ в честь Дня крещения Руси. Ход ограничился территорией Нижней лавры, после его завершения часть верующих продолжила молитвенное стояние у главных ворот. Как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", правоохранители значительно усилили там меры безопасности.В Киеве и в десяти областях Украины объявлена тревога, Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в этих регионах.Ситуация в зоне СВО все более напряженная. На Времевском выступе в районе села Старомайорское российские военные сдерживают шквал атак ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, позиции удерживаются, "враг несет колоссальные безвозвратные потери".По словам Рогова, ВСУ пытаются получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря, поэтому на Времевский выступ сейчас перебрасывается все больше сил.В связи с повышением интенсивности боев США ускорят поставки танков "Абрамс" старой модели M1A1, пишет издание Politico. В первую партию войдут от шести до восьми машин.Источник издания сообщает, что танки прибудут в сентябре — сначала в Германию, где пройдут ремонт, затем машины направят на поле боя на Украину.А что сейчас происходит на поле боя? Темп нового наступления ВСУ под Ореховым за минувшие сутки замедлился, отмечает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на анализ "Института изучения войны".По данным организации, новых крупных механизированных штурмов украинские силы не проводили. Однако и продвижение украинских войск на этом участке не остановилось. По опубликованной "Институтом" карте видно, что бои ещё не подошли к основной линии обороны российской армии на этом участке.В Киеве опасаются, что Россия копит силы для новых ударов по портам и другой прибрежной инфраструктуре Украины, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона. По ее словам, из радиоперехватов следует, что РФ "предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты".Ранее Гуменюк уже говорила о том, что через два-три месяца Украина может остаться без действующих портов. По ее словам, уже сейчас "практически все порты заблокированы, ни одно судно не может выйти", потому Киеву нужно получить усиленную ПВО.Задачи украинского контрнаступления обрисовал бывший советник АП Алексей Арестович. По его словам, это "выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост и все"."Мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды - можно торговаться", - заявил Арестович, чьи слова приводит "Политика Страны". При этом бывший советник Банковой отметил, что перед Залужным стоит "нерешаемая задача" - достичь военного результата и сберечь армию, не потеряв ее боеспособности."Пиар-акцией" назвал вторую волну наступления ВСУ полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, По его мнению, высказанному изданию "Московский комсомолец", киевский режим "таким образом пытается решить свои внутренние проблемы, то есть убедить украинцев в том, что армия ещё живая и даже может наступать". А от Запада под этим предлогом потребовать еще денег и вооружений.Кстати, о вооружениях. Верховная Рада отменила НДС и пошлины при ввозе в страну антидроновых ружей и тепловизоров. Ранее были отменены НДС и пошлины на ввоз комплектующих для дронов. По мнению украинских волонтеров, это позволит улучшить обеспечение ВСУ.Поставки вооружений продолжаются. В частности, Германия за неделю поставила Киеву шесть зенитных самоходных установок, более трех десятков разведывательных дронов и 2,5 тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм. - об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружения для Украины, станут законной целью для России.Тем временем, ВСУ продолжают обстрелы неподконтрольных Киеву территорий. Ночью снова обстреляли Донецк и другие районы ДНР снарядами натовского калибра, об этом 28 июля сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В Ирмино в ЛНР в результате обстрела ВСУ повреждены линии электропередач и жилые дома. об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Стаханова Сергей Жевлаков. По его словам, к счастью, никто из жителей не пострадал.Ряд стран Африки выдвинули инициативы относительно урегулирования украинского кризиса. Россия относится к этому с уважением и со вниманием. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания саммита "Россия-Африка" в пятницу, 28 июля.Президент РФ отметил, что украинский кризис - "это острая проблема", и Россия не уходит от ее рассмотрения. Сам факт выдвижения такой инициативы странами Африки уже о многом говорит, "ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией"."Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили, что союз не поддержит инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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