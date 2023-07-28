Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция - 28.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230728/1048329147.html
Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция
Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция - 28.07.2023 Украина.ру
Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция
В Одесском Доме профсоюзов 28 июля произошел взрыв. Об этом сообщила в соцсетях местная полиция
2023-07-28T13:17
2023-07-28T13:17
граната
взрыв
новости
дом профсоюзов (одесса)
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_29efc92b4fa755f7e2709bf9d755ad11.jpg
В результате случившегося погиб один человек.По предварительной информации, взорвалась граната. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.Также на место прибыли специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.Полиция обещает позже озвучить более подробную информацию о причинах и обстоятельствах взрыва.
https://ukraina.ru/20230503/1045876639.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102267/00/1022670086_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cde286341ce254665d085471e8692030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
граната, взрыв, новости, дом профсоюзов (одесса), полиция
граната, взрыв, Новости, Дом профсоюзов (Одесса), полиция

Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция

13:17 28.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В Одесском Доме профсоюзов 28 июля произошел взрыв. Об этом сообщила в соцсетях местная полиция
В результате случившегося погиб один человек.
По предварительной информации, взорвалась граната. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.
Также на место прибыли специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.
Полиция обещает позже озвучить более подробную информацию о причинах и обстоятельствах взрыва.
Акции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая, 14:23
Преступление в одесском Доме профсоюзов – точка невозвратаВ первые месяцы после украинского государственного переворота 2014 года многие не решались пользоваться этим термином в определении случившегося
 
гранатавзрывНовостиДом профсоюзов (Одесса)полиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой?
14:52Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео
14:30Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния
14:21СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске
14:17"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14.00 28 июля
14:07В День Крещения Руси наша вера проходит испытание на прочность — Пушилин
13:41Российские военные захватили французский колёсный танк - Рогов
13:35Юлия Витязева: Они сами называют свое контрнаступление "мясным"
13:18Президент Конго призвал прекратить конфликт на Украине на примере африканской мудрости про слонов
13:17Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция
13:14Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму
12:51Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
12:30Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники"
12:20Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни
12:11Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
12:07Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
11:50Кремль заявил об отказе Украины от любой возможности диалога с РФ
11:41Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму
11:38Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину
11:38Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Лента новостейМолния