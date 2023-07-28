https://ukraina.ru/20230728/1048329147.html

Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция

Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция - 28.07.2023 Украина.ру

Взрыв произошел в одесском Доме профсоюзов — полиция

В Одесском Доме профсоюзов 28 июля произошел взрыв. Об этом сообщила в соцсетях местная полиция

2023-07-28T13:17

2023-07-28T13:17

2023-07-28T13:17

граната

взрыв

новости

дом профсоюзов (одесса)

полиция

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В результате случившегося погиб один человек.По предварительной информации, взорвалась граната. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.Также на место прибыли специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.Полиция обещает позже озвучить более подробную информацию о причинах и обстоятельствах взрыва.

https://ukraina.ru/20230503/1045876639.html

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граната, взрыв, новости, дом профсоюзов (одесса), полиция