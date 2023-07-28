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Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни

Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни - 28.07.2023 Украина.ру

Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни

Городской совет Черновцов запретил прослушивание и исполнение русскоязычной музыки в общественных местах, об этом 27 июля сообщило издание "Молодий Буковинець"

2023-07-28T12:20

2023-07-28T12:20

2023-07-28T12:20

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Черновцы стали вторым городом Украины, депутаты которого приняли такое решение: в июне за запрет российской музыки проголосовал Горсовет Киева.Отличие в том, что в Черновцах решили запретить не только песни на русском языке, но и любую музыку из Ирана и Белоруссии, аргументируя это тем, что страны якобы поддерживают российскую "агрессию"."Этот проект должен стать толчком, чтобы другие наши города тоже такие решения согласовывали, и, соответственно, чтобы потом они легли в основу наших законодательных инициатив, которые потом закрепятся на государственном уровне", - объяснил журналистам автор проекта, депутат черновицкого горсовета и военнослужащий Тарас Прокоп.В Черновцах, украиноязычном городе, языковые скандалы, в отличии от Киева, случаются не часто, но бывают: совсем недавно патрульная полиция арестовала водителя, который слушал "российскую попсу, передвигаясь намеренно очень медленно, чтобы вражескую песню услышало, как можно больше людей".Очагом языковых конфликтов на Западной Украине неожиданно стал Тернополь – там скандалы случаются регулярно, местных жителей штрафуют за использование русского языка в кафе и отелях, а местный футбольный клуб угодил в скандал, отметив свою победу под песню певицы Anna Asti. Певица родилась в Черкассах, но живет и работает в России.

https://ukraina.ru/20230723/1048190369.html

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новости, музыка, украина, черновцы, русский язык, языковой скандал, иран, белоруссия