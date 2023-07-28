Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни - 28.07.2023 Украина.ру
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Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни
Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни - 28.07.2023 Украина.ру
Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни
Городской совет Черновцов запретил прослушивание и исполнение русскоязычной музыки в общественных местах, об этом 27 июля сообщило издание "Молодий Буковинець"
2023-07-28T12:20
2023-07-28T12:20
культура
новости
музыка
украина
черновцы
русский язык
языковой скандал
иран
белоруссия
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Черновцы стали вторым городом Украины, депутаты которого приняли такое решение: в июне за запрет российской музыки проголосовал Горсовет Киева.Отличие в том, что в Черновцах решили запретить не только песни на русском языке, но и любую музыку из Ирана и Белоруссии, аргументируя это тем, что страны якобы поддерживают российскую "агрессию"."Этот проект должен стать толчком, чтобы другие наши города тоже такие решения согласовывали, и, соответственно, чтобы потом они легли в основу наших законодательных инициатив, которые потом закрепятся на государственном уровне", - объяснил журналистам автор проекта, депутат черновицкого горсовета и военнослужащий Тарас Прокоп.В Черновцах, украиноязычном городе, языковые скандалы, в отличии от Киева, случаются не часто, но бывают: совсем недавно патрульная полиция арестовала водителя, который слушал "российскую попсу, передвигаясь намеренно очень медленно, чтобы вражескую песню услышало, как можно больше людей".Очагом языковых конфликтов на Западной Украине неожиданно стал Тернополь – там скандалы случаются регулярно, местных жителей штрафуют за использование русского языка в кафе и отелях, а местный футбольный клуб угодил в скандал, отметив свою победу под песню певицы Anna Asti. Певица родилась в Черкассах, но живет и работает в России.
https://ukraina.ru/20230723/1048190369.html
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новости, музыка, украина, черновцы, русский язык, языковой скандал, иран, белоруссия
Культура, Новости, музыка, Украина, Черновцы, Русский язык, языковой скандал, Иран, Белоруссия

Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни

12:20 28.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Нелля Иванова- Кондроман
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Нелля Иванова- Кондроман
Читать в
Городской совет Черновцов запретил прослушивание и исполнение русскоязычной музыки в общественных местах, об этом 27 июля сообщило издание "Молодий Буковинець"
Черновцы стали вторым городом Украины, депутаты которого приняли такое решение: в июне за запрет российской музыки проголосовал Горсовет Киева.
Отличие в том, что в Черновцах решили запретить не только песни на русском языке, но и любую музыку из Ирана и Белоруссии, аргументируя это тем, что страны якобы поддерживают российскую "агрессию".
"Этот проект должен стать толчком, чтобы другие наши города тоже такие решения согласовывали, и, соответственно, чтобы потом они легли в основу наших законодательных инициатив, которые потом закрепятся на государственном уровне", - объяснил журналистам автор проекта, депутат черновицкого горсовета и военнослужащий Тарас Прокоп.
В Черновцах, украиноязычном городе, языковые скандалы, в отличии от Киева, случаются не часто, но бывают: совсем недавно патрульная полиция арестовала водителя, который слушал "российскую попсу, передвигаясь намеренно очень медленно, чтобы вражескую песню услышало, как можно больше людей".
Очагом языковых конфликтов на Западной Украине неожиданно стал Тернополь – там скандалы случаются регулярно, местных жителей штрафуют за использование русского языка в кафе и отелях, а местный футбольный клуб угодил в скандал, отметив свою победу под песню певицы Anna Asti. Певица родилась в Черкассах, но живет и работает в России.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
23 июля, 12:08Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизацияЕсли ремонт дорог или строительство школ воспринимается жителями региона более или менее нормально, то попытки потратить десятки миллионов гривен на спортивные объекты вызвали на прошлой неделе громкие скандалы.
 
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