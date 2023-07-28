Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
Россия выделит более 90 миллионов долларов на списание долгов Африки, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Россия предпринимает усилия по облегчению долгового бремени африканских стран.
К настоящему момент, отметил президент России Владимир Путин, общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.
"По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов", - сказал Путин.
Путин выступил с этим заявлением на пленарном заседании саммита „Россия-Африка“.
Саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия-Африка“ проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.