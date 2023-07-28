Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин

Россия в Африке — честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатия Второй саммит "Россия — Африка" стал во многом знаковым мероприятием. Такое происходит, когда совпадает целый ряд факторов, превращающих мероприятие из разряда рядовых в экстраординарные