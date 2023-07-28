Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин - 28.07.2023 Украина.ру
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Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин - 28.07.2023 Украина.ру
Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
Россия выделит более 90 миллионов долларов на списание долгов Африки, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-28T12:07
2023-07-28T12:07
новости
россия
саммит "россия-африка"
африка
санкт-петербург
владимир путин
долги
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Россия предпринимает усилия по облегчению долгового бремени африканских стран.К настоящему момент, отметил президент России Владимир Путин, общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.Путин выступил с этим заявлением на пленарном заседании саммита „Россия-Африка“.Саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия-Африка“ проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, саммит "россия-африка", африка, санкт-петербург, владимир путин, долги
Новости, Россия, саммит "Россия-Африка", Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин, долги

Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин

12:07 28.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Россия выделит более 90 миллионов долларов на списание долгов Африки, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Россия предпринимает усилия по облегчению долгового бремени африканских стран.
К настоящему момент, отметил президент России Владимир Путин, общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.
"По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов", - сказал Путин.
Путин выступил с этим заявлением на пленарном заседании саммита „Россия-Африка“.
Саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия-Африка“ проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Россия в Африке — честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатияВторой саммит "Россия — Африка" стал во многом знаковым мероприятием. Такое происходит, когда совпадает целый ряд факторов, превращающих мероприятие из разряда рядовых в экстраординарные
 
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