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В День Крещения Руси наша вера проходит испытание на прочность — Пушилин

В День Крещения Руси наша вера проходит испытание на прочность — Пушилин - 28.07.2023 Украина.ру

В День Крещения Руси наша вера проходит испытание на прочность — Пушилин

В День Крещения Руси наша вера проходит испытание на прочность, а Киев - мать городов Русских - под пятой захватчиков, написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале

2023-07-28T14:07

2023-07-28T14:07

2023-07-28T14:07

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28 июля отмечается День Крещения Руси. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал этот день одним из сакральных праздников всего русского народа, благодаря которому национальный характер и культура приобрели надежный духовный каркас.Крещение Руси 1035 лет назад „кардинально изменило историю и судьбу всего нашего государства“, отметил Пушилин. „Святая Русь обрела нерушимую веру, бесконечную надежду, начался процесс динамичного развития, собирая земель русских“, добавил он.Князь Владимир Великий крестил Русь в 988 году, и с тех пор Русь переживала разные события: войны, смуты, гонения православных. „Но всегда наш народ оставался победителем“, подчеркнул Пушилин.Врио главы ДНР пожелал, чтобы светлая вера вела по правильному пути и помогала преодолевать любые трудности, он призвал оставаться верными своим принципам и идеалам.На Украине 28 июля установили День украинской государственности, но со следующего года его будут отмечать 15 июля - в день поминовения князя Владимира Великого.В Министерстве культуры Украины заявили, что „Украинская государственность — это не только политическая форма, но и духовное состояние каждого из нас“.Раскольническая Православная церковь Украины в мае объявила о переходе с 1 сентября на юлианский календарь. Переход предполагает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января, а Покрова Богородицы перенесут на 1 октября.

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новости, россия, новые регионы, днр, денис пушилин, украина, русь, день крещения руси, владимир великий