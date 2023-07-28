Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео - 28.07.2023 Украина.ру
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Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео - 28.07.2023 Украина.ру
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство:... Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T11:16
2023-07-28T11:16
видео
россия
украина
сво
всу
гуманитарная помощь
лдпр
вс рф
слуцкий
соледар
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Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство: потребности настолько разнообразны, а процедура утверждения поставок и финансирования заточена на масштабные и однотипные закупки. В этот момент помощь неравнодушных граждан оказывается неоценимой. Гуманитарный фонд издания Украина.ру практически с самого начала СВО занимается сбором средств и отправкой оборудования, теперь к инициативе подключилась ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий организовал закупку генераторов, компьютеров и сетевого оборудования по запросу батальона связи 200-й бригады, выполняющей боевые задачи под Соледаром.
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видео, россия, украина, сво, всу, гуманитарная помощь, лдпр, вс рф, слуцкий, соледар, генератор, компьютеры, связь, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, гуманитарная помощь, ЛДПР, ВС РФ, Слуцкий, Соледар, генератор, компьютеры, связь

Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео

11:16 28.07.2023
 
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Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство: потребности настолько разнообразны, а процедура утверждения поставок и финансирования заточена на масштабные и однотипные закупки.
В этот момент помощь неравнодушных граждан оказывается неоценимой. Гуманитарный фонд издания Украина.ру практически с самого начала СВО занимается сбором средств и отправкой оборудования, теперь к инициативе подключилась ЛДПР.
Лидер партии Леонид Слуцкий организовал закупку генераторов, компьютеров и сетевого оборудования по запросу батальона связи 200-й бригады, выполняющей боевые задачи под Соледаром.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУгуманитарная помощьЛДПРВС РФСлуцкийСоледаргенераторкомпьютерысвязь
 
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