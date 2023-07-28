https://ukraina.ru/20230728/1048325576.html

Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео

Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео - 28.07.2023 Украина.ру

Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео

Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство:... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T11:16

2023-07-28T11:16

2023-07-28T11:16

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Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство: потребности настолько разнообразны, а процедура утверждения поставок и финансирования заточена на масштабные и однотипные закупки. В этот момент помощь неравнодушных граждан оказывается неоценимой. Гуманитарный фонд издания Украина.ру практически с самого начала СВО занимается сбором средств и отправкой оборудования, теперь к инициативе подключилась ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий организовал закупку генераторов, компьютеров и сетевого оборудования по запросу батальона связи 200-й бригады, выполняющей боевые задачи под Соледаром.

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