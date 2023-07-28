https://ukraina.ru/20230728/1048325576.html
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео - 28.07.2023 Украина.ру
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство:... Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T11:16
2023-07-28T11:16
2023-07-28T11:16
видео
россия
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сво
всу
гуманитарная помощь
лдпр
вс рф
слуцкий
соледар
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Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство: потребности настолько разнообразны, а процедура утверждения поставок и финансирования заточена на масштабные и однотипные закупки. В этот момент помощь неравнодушных граждан оказывается неоценимой. Гуманитарный фонд издания Украина.ру практически с самого начала СВО занимается сбором средств и отправкой оборудования, теперь к инициативе подключилась ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий организовал закупку генераторов, компьютеров и сетевого оборудования по запросу батальона связи 200-й бригады, выполняющей боевые задачи под Соледаром.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, гуманитарная помощь, лдпр, вс рф, слуцкий, соледар, генератор, компьютеры, связь, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, гуманитарная помощь, ЛДПР, ВС РФ, Слуцкий, Соледар, генератор, компьютеры, связь
Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
Зачастую у наших бойцов в зоне СВО возникает срочная необходимость в том или ином оборудовании, которую не успевает оперативно удовлетворить военное ведомство: потребности настолько разнообразны, а процедура утверждения поставок и финансирования заточена на масштабные и однотипные закупки.
В этот момент помощь неравнодушных граждан оказывается неоценимой. Гуманитарный фонд издания Украина.ру практически с самого начала СВО занимается сбором средств и отправкой оборудования, теперь к инициативе подключилась ЛДПР.
Лидер партии Леонид Слуцкий организовал закупку генераторов, компьютеров и сетевого оборудования по запросу батальона связи 200-й бригады, выполняющей боевые задачи под Соледаром.