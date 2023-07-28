https://ukraina.ru/20230728/1048325505.html
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена - 28.07.2023 Украина.ру
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Главное, захочет ли Байден пойти на выборы, не закончив очередную "прокси-войну", полагает премьер Венгрии
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
новости
виктор орбан
украина
президент сша
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Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от того, с чем президент США Джо Байден захочет идти на выборы осенью 2024 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 июля в эфире радио Kossuth.По его словам, трудно ответить на вопрос, захочет ли Байден войти вы предвыборную кампанию, не закончив очередную "прокси-войну". Поэтому неизвестно, каковы перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США."Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан.Как сообщало издание Украина.ру, Виктор Орбан также заявил, что существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, сказал премьер-министр Венгрии.
https://ukraina.ru/20230714/1048009812.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, украина, президент сша
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Главное, захочет ли Байден пойти на выборы, не закончив очередную "прокси-войну", полагает премьер Венгрии
Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от того, с чем президент США Джо Байден захочет идти на выборы осенью 2024 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 июля в эфире радио Kossuth.
По его словам, трудно ответить на вопрос, захочет ли Байден войти вы предвыборную кампанию, не закончив очередную "прокси-войну". Поэтому неизвестно, каковы перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США.
"Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан.
Как сообщало издание Украина.ру, Виктор Орбан также заявил, что существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, сказал премьер-министр Венгрии.