Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена - 28.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230728/1048325505.html
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена - 28.07.2023 Украина.ру
Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
Главное, захочет ли Байден пойти на выборы, не закончив очередную "прокси-войну", полагает премьер Венгрии
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
новости
виктор орбан
украина
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от того, с чем президент США Джо Байден захочет идти на выборы осенью 2024 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 июля в эфире радио Kossuth.По его словам, трудно ответить на вопрос, захочет ли Байден войти вы предвыборную кампанию, не закончив очередную "прокси-войну". Поэтому неизвестно, каковы перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США."Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан.Как сообщало издание Украина.ру, Виктор Орбан также заявил, что существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, сказал премьер-министр Венгрии.
https://ukraina.ru/20230714/1048009812.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, виктор орбан, украина, президент сша
Новости, Виктор Орбан, Украина, президент США

Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена

11:38 28.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Главное, захочет ли Байден пойти на выборы, не закончив очередную "прокси-войну", полагает премьер Венгрии
Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от того, с чем президент США Джо Байден захочет идти на выборы осенью 2024 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 июля в эфире радио Kossuth.
По его словам, трудно ответить на вопрос, захочет ли Байден войти вы предвыборную кампанию, не закончив очередную "прокси-войну". Поэтому неизвестно, каковы перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США.
"Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан.
Как сообщало издание Украина.ру, Виктор Орбан также заявил, что существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, сказал премьер-министр Венгрии.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 10:16
"Если захотят, мир наступит утром". Позиция США по Украине удивляет весь мир - Орбан Весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
НовостиВиктор ОрбанУкраинапрезидент США
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
12:30Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники"
12:20Вслед за Киевом: в еще одном украинском городе запретили русские песни
12:11Украинские депутаты потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО
12:07Россия выделит 90 миллиардов долларов на списание долгов Африки - Путин
11:50Кремль заявил об отказе Украины от любой возможности диалога с РФ
11:41Жительницу Донецка чуть не депортировали из Литвы из-за позиции по Крыму
11:38Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину
11:38Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена
11:37За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны
11:35Daily Express назвал возможный союз России, Китая и Северной Кореи серьезным поводом для беспокойства
11:19Существование Украины держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян - Орбан
11:18Лидеры США и Италии сказали, сколько еще планируют помогать Украине
11:16Связь – прежде всего: Украина.ру и ЛДПР организовали поставку оборудования для бойцов СВО. Видео
10:48Очередной удар по неоколониализму. О том, зачем России Африка, говорят эксперты
10:26Когда Польша может развязать войну с Россией
10:03ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
10:00Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова
09:58Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох
09:56Театр военных действий. На Купянском направлении фронт трещит по швам
Лента новостейМолния