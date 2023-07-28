https://ukraina.ru/20230728/1048325505.html

Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена

Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена - 28.07.2023 Украина.ру

Орбан: поддержка Киева со стороны США зависит от будущей предвыборной кампании Байдена

Главное, захочет ли Байден пойти на выборы, не закончив очередную "прокси-войну", полагает премьер Венгрии

2023-07-28T11:38

2023-07-28T11:38

2023-07-28T11:38

новости

виктор орбан

украина

президент сша

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Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от того, с чем президент США Джо Байден захочет идти на выборы осенью 2024 года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 июля в эфире радио Kossuth.По его словам, трудно ответить на вопрос, захочет ли Байден войти вы предвыборную кампанию, не закончив очередную "прокси-войну". Поэтому неизвестно, каковы перспективы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США."Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024 года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром", - сказал Орбан.Как сообщало издание Украина.ру, Виктор Орбан также заявил, что существование Украины держится только на деньгах, выделяемых Западом. Украина потеряла свой суверенитет, сказал премьер-министр Венгрии.

https://ukraina.ru/20230714/1048009812.html

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новости, виктор орбан, украина, президент сша