https://ukraina.ru/20230728/1048323856.html

Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать

Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать - 28.07.2023 Украина.ру

Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать

Согласно решениям последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в ВСУ будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа

2023-07-28T17:10

2023-07-28T17:10

2023-07-28T17:20

эксклюзив

нато

всу

сша

f-16

украина

аэродромы

польша

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Не гуманитарная помощьF-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") был разработан еще в 1974 году. Тем не менее, он прошел ряд модернизаций, является самым распространенным боевым самолетом в мире и используется в вооруженных силах 25 государств.Однако для F-16 требуется и соответствующая инфраструктура. Во-первых, этому "американцу" нужны особые взлетно-посадочные полосы. Из-за низкого расположения воздухозаборника к двигателю Fighting Falcon требует взлетных полос идеальной стерильности и качества. А вот его ближайший аналог советский МиГ-29 имеет защиту воздухозаборников в виде щитков и поворотной рампы и лучше приспособлен к "полевым" условиям. Кроме соответствующих ВПП, необходимо также создание ангаров, складов боевых средств, хранилищ топлива и его токсичного компонента гидразина - в строгом соответствии со стандартами НАТО.Во-вторых – для этого истребителя четвертого поколения нужны специализированные сервисные центры. В отличие от танков и орудий, F-16 требует тщательного технического обслуживания почти после каждого полета и целой "экосистемы" поддержки. А как показала практика эксплуатации F-16 в той же Польше, на нем нередко требуется замены целых блоков оборудования.Но таких центров обслуживания нет в Украине, ВВС которой комплектовались до сего дня исключительно техникой советского образца. По оценке же экспертов, для создания инфраструктуры для F-16 Украине потребуется 5-6 миллиардов долларов и несколько лет времени. Для примера – модернизация только одного аэродрома для американских многоцелевых истребителей в Познани-Кшесины обошлась в 1 813 355 тысяч злотых. А сами работы велись с 2001 по 2009 год.Как американские "соколы" превращаются в польских "ястребов"Поэтому в качестве аэродромов для F-16 ВСУ с большой вероятностью могут быть использованы авиабазы в Польше.Речь Посполитая из всех стран-соседей Украины уже имеет максимальную степень вовлеченности в этот конфликт и является фактически перевалочной базой для западного вооружения. В ВВС Польши имеется 48 машин F16С/D, и приспособленные для них аэродромы. Это 31-я тактическая авиационная база в уже упоминаемых Познани-Кшесинах, и 32-я тактическая авиабаза в Ласке (14 F-16).И что особо важно, в Польше существует центр по обслуживания F-16 (Krajowego Centrum Serwisowego F-16), созданный в 2013 году на базе Второго военного авиазавода (WZL-2) в Быдгоще. Характерно, что в июле 2022 года авиазавод № 2 подписал пятилетний контракт на обслуживание F-16 ВВС США, находящихся в Европе. В рамках этого соглашения в Быдгоще открываются мощности по выполнению всех видов техобслуживания F-16, включая создание сервисного центра по ремонту двигателей его семейства. А с 2023 года здесь начались тренинги персонала. Есть и еще одни любопытные новости с авиазавода № 2. Недавно на нем была разработана технология, позволяющая "Боевым соколам" садится и на необорудованных аэродромах. В декабре 2022 года F-16, переименованный в Польше в "Ястреба", приземлился на аэродроме в Быдгоще, ранее не предназначенному для самолетов такого типа. Но посадка F-16 стала возможной благодаря тормозному устройству в виде двух барабанных амортизаторов энергии и троса-"улавливателя", натянутого поперек полосы. Эта тормозная система BAK-12 (Barrier Arresting Kit 12) была разработана на авиазаводе №2 по соглашению с американской компанией AAR Government Services INC. Подобный способ торможения самолетов используется при посадке на авианосцах.Румынская школа для истребителей НАТОЕще одной страной, которая может предоставить свою территорию для базирования украинских F-16, является Румыния. На ее вооружении находятся 17 самолетов F-16, дислоцирующихся на 86-я авиабазе, в 15 км от города Фетешти. В 2013-2015 годах 86-я авиабаза была переоборудована по стандартам НАТО, ее модернизация стоила 32 миллиона евро. Так же на недавнем Вильнюсском саммите стран НАТО было заявлено, что на 86-й базе в Румынии будет создан учебный центр F-16 для румынских и украинских пилотов. Организация центра пройдет при финансировании коалиции из 11 стран НАТО, и поддержке компании-производителя F-16 LockheedMartim и ее субподрядчика Draken Int. Румыния дает свою авиабазу, Нидерланды предоставляют учебные самолеты, Draken - обеспечит вольнонаемными инструкторами и техниками. При этом пилоты должны иметь не менее 2000 часов налета на F-16, из них 500 – собственно инструктором. Учебный центр F-16 в Румынии планируют открыть к концу этого года. Характерно, что это будет первый учебный центр военной авиации в современной Румынии.Кстати говоря, обучение первых польских пилотов F-16 управлению боевыми машинами заняло 13 месяцев (при 80-120 часов налета), и это не считая теоретического курса и полетов на учебных самолетах (11 месяцев). https://31blt.wp.mil.pl/pl/pages/f-16-2020-01-15-y/ Вероятно, обучение летчиков ВСУ ведется или будет проводится по максимально ускоренной программе? При этом ряд экспертов высказывают предположение, что за штурвалами переданных Украине многоцелевых истребителей могут оказаться и вовсе не украинские пилоты…Характерно, что находящаяся на 86-й авиабазе 53-я истребительная эскадрилья "Warhawks" с F-16 - является возрожденным в 2016 году формированием ВВС королевской Румынии, бомбившим в годы Великой Отечественной войны советские города. О "героях" битвы под Сталинградом сообщается и на официальном сайте 86-й румынской авиабазы.15 июля начальник штаба "обороны" Румынии генерал Даниэль Петреску заявил, что региональный хаб F-16 в Румынии будет служить прежде всего для обучения румынских пилотов. Однако "заточенность" учебного центра "Фетешти" под конфликт в Украине более чем очевидна.Запасной аэродром "Прибалтика"При необходимости для базирования F-16 ВВС ВСУ могут быть использованы и аэродромы прибалтийских государств.Например, 12 июня 12 истребителей НАТО, среди которых было и четыре F-16, приземлились на авиабазе в Шауляе (ранее – аэродром ВВС ПрибВО СССР). Они прибыли в Литву в рамках проходящих крупнейших в истории НАТО международных учений по развертыванию ВВС Air Defender 23. Тут уже базировались 8 истребителей "воздушной полиции" НАТО, и теперь эта группировка стала беспрецедентно большой. Командующий ВВС Литвы полковника Антанаса Матутиса с удовольствием комментировал, как с основных авиационных баз можно успешно перебрасывать авиацию на передовые базы. В качестве одной из таких передовых баз ударных сил альянса теперь и рассматривается Литва.В марте 2023 года "воздушная полиция" НАТО проводила учения в районе Паланги с использованием аэродрома Закняй, в этих учениях над Балтикой также принимали участие F-16 польских ВВС.ВыводыНо можно также предположить, что для F-16 могут использовать и аэродромы в самой Украине. Для взлета-посадки этого легкого истребителя требуется полоса длиной минимально в 1200, но лучше – в 2400-3000 метров. И такие аэродромы у украинских воздушных сил есть. Ведь длина пробежки при взлете-посадке у МиГ-29 и F-16 – примерно одинаковы. В случае же крайней нужды строгим соблюдением стандартов НАТО при обслуживании Fighting Falcon можно будет пренебречь. Но если для взлета это возможно, то само обслуживание истребителей все равно придется проводить вне Украины. При этом большинство экспертов сходится во мнении, что появление F-16 само по себе вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.

https://ukraina.ru/20230728/1048293373.html

https://ukraina.ru/20230728/1048317042.html

https://ukraina.ru/20230726/1048263901.html

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2023

Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, нато, всу, сша, f-16, украина, аэродромы, польша