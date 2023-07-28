Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова - 28.07.2023 Украина.ру
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Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова - 28.07.2023 Украина.ру
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова
Черкасов в Бразилии уже отбывает срок за шпионаж и мошенничество, сообщило министерство юстиции страны
2023-07-28T10:00
2023-07-28T10:10
новости
правосудие
шпионаж
бразилия
сша
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Верховный суд Бразилии не удовлетворил запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего в этой стране срок за шпионаж и мошенничество. Об этом 28 июля сообщило министерство юстиции Бразилии на официальном сайте."Что касается запроса США, то DRCI (Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества) министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что исполнение запроса об экстрадиции Черкасова, который ранее направила Россия, приостановлено из-за действующих положений бразильского законодательства.Согласно бразильскому законодательству, если экстрадируемое лицо подвергается судебному преследованию или осуждено в Бразилии за преступление, наказуемое лишением свободы, экстрадиция осуществляется только после завершения процесса или исполнения приговора, за исключением случаев досрочного освобождения.В 2022 году Сергея Черкасова приговорили в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в мошенничестве и шпионаже в интересах иностранного государства. В США гражданина России подозревают в том, что под именем бразильского гражданина Виктора Мюллера Феррейры он действовал в США "в качестве агента иностранной державы" и занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
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Новости, правосудие, шпионаж, Бразилия, США

Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции гражданина России Черкасова

10:00 28.07.2023 (обновлено: 10:10 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Черкасов в Бразилии уже отбывает срок за шпионаж и мошенничество, сообщило министерство юстиции страны
Верховный суд Бразилии не удовлетворил запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего в этой стране срок за шпионаж и мошенничество. Об этом 28 июля сообщило министерство юстиции Бразилии на официальном сайте.
"Что касается запроса США, то DRCI (Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества) министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что исполнение запроса об экстрадиции Черкасова, который ранее направила Россия, приостановлено из-за действующих положений бразильского законодательства.
Согласно бразильскому законодательству, если экстрадируемое лицо подвергается судебному преследованию или осуждено в Бразилии за преступление, наказуемое лишением свободы, экстрадиция осуществляется только после завершения процесса или исполнения приговора, за исключением случаев досрочного освобождения.
В 2022 году Сергея Черкасова приговорили в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в мошенничестве и шпионаже в интересах иностранного государства. В США гражданина России подозревают в том, что под именем бразильского гражданина Виктора Мюллера Феррейры он действовал в США "в качестве агента иностранной державы" и занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
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