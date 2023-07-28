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"Они среди нас!": Медведев высмеял слушания конгресса США про НЛО и показал "настоящих рептилоидов"
"Они среди нас!": Медведев высмеял слушания конгресса США про НЛО и показал "настоящих рептилоидов" - 28.07.2023 Украина.ру
"Они среди нас!": Медведев высмеял слушания конгресса США про НЛО и показал "настоящих рептилоидов"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слушания в американском конгрессе по НЛО, где ранее отставной сотрудник разведки Дэвид Граш утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. Об этом Медведев написал в телеграм-канале
2023-07-28T09:51
2023-07-28T09:51
2023-07-28T09:51
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"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!", - написал Медведев.Он сопроводил пост карикатурами на президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, украинского лидера Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, нло, сша, зарубежье
"Они среди нас!": Медведев высмеял слушания конгресса США про НЛО и показал "настоящих рептилоидов"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слушания в американском конгрессе по НЛО, где ранее отставной сотрудник разведки Дэвид Граш утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат. Об этом Медведев написал в телеграм-канале