Глава Россотрудничества назвал варварством декоммунизацию киевского монумента "Родина-мать" - 28.07.2023 Украина.ру
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Глава Россотрудничества назвал варварством декоммунизацию киевского монумента "Родина-мать"
Глава Россотрудничества назвал варварством декоммунизацию киевского монумента "Родина-мать" - 28.07.2023 Украина.ру
Глава Россотрудничества назвал варварством декоммунизацию киевского монумента "Родина-мать"
Решение Киева по демонтажу герба СССР с монумента "Родина-мать" — варварство и проявление ненависти к собственной истории. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает 28 июля РИА Новости
2023-07-28T09:35
2023-07-28T09:35
родина-мать
декоммунизация
новости
монумент
история
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"Мне кажется, говорить об этом — банальный набор слов. Банальный в том смысле, что это очевидное переписывание истории, отрицание собственной истории и ненависть к ней. Я считаю, что это варварство", — сказал Примаков.По его мнению, на Украине полагают, что, "продолжая бороться с силами своего собственного прошлого, они каким-то образом сделают себя счастливее или победят в спецоперации, или что-то с ними прекрасное произойдет".В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
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родина-мать, декоммунизация, новости, монумент, история
Родина-мать, декоммунизация, Новости, монумент, История

Глава Россотрудничества назвал варварством декоммунизацию киевского монумента "Родина-мать"

09:35 28.07.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Решение Киева по демонтажу герба СССР с монумента "Родина-мать" — варварство и проявление ненависти к собственной истории. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает 28 июля РИА Новости
"Мне кажется, говорить об этом — банальный набор слов. Банальный в том смысле, что это очевидное переписывание истории, отрицание собственной истории и ненависть к ней. Я считаю, что это варварство", — сказал Примаков.
По его мнению, на Украине полагают, что, "продолжая бороться с силами своего собственного прошлого, они каким-то образом сделают себя счастливее или победят в спецоперации, или что-то с ними прекрасное произойдет".
"Очевидная глупость. Пусть лучше улицы подметают", — заключил Примаков.
В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.
Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
13 июля, 14:27
Украинские власти разрешили декоммунизировать статую "Родина-мать" в Киеве Власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Об этом сообщил 13 июля в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков
 
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