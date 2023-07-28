https://ukraina.ru/20230728/1048321120.html

"Алмаз-Антей" рассматривает поставки продукции в страны Африки

"Алмаз-Антей" рассматривает поставки продукции в страны Африки - 28.07.2023 Украина.ру

"Алмаз-Антей" рассматривает поставки продукции в страны Африки

Речь идет в том числе об оборудовании для управления воздушным движением

2023-07-28T09:32

2023-07-28T09:32

2023-07-28T09:43

новости

россия

саммит "россия-африка"

промышленность

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Российский концерн "Алмаз-Антей" с рядом африканских стран обсуждает возможность поставок оборудования, производимого на его предприятиях, в том числе для управления воздушным движением. Об этом 28 июля в Санкт-Петербурге на полях форума "Россия-Африка" рассказал журналистам директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков."У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Ведутся сейчас переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы все-таки сможем превратить наше участие в саммите "Россия–Африка" в какие-то конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", - рассказал Шатраков РИА Новости.Он уточнил, что с потенциальными африканскими инвесторами планируется сотрудничество в таких сферах как ТЭК, медицина, управление воздушным движением. При этом Шатраков не уточнил перечень стран, заинтересованных в сотрудничестве с концерном "Алмаз-Антей".Как сообщало издание Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит второй саммит "Россия-Африка". На форуме 27 июля выступил президент Владимир Путин. Он в том числе заявил, что Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна.

https://ukraina.ru/20230727/1048301073.html

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новости, россия, саммит "россия-африка", промышленность