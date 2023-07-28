В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ - 28.07.2023 Украина.ру
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В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ
В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ - 28.07.2023 Украина.ру
В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ
Средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ 28 июля
2023-07-28T08:33
2023-07-28T08:33
новости
россия
московская область
минобороны рф
сергей собянин
киевский режим
беспилотник
теракт
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Вражеский беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника, который сбили силы Минобороны.
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новости, россия, московская область, минобороны рф, сергей собянин, киевский режим, беспилотник, теракт
Новости, Россия, Московская область, Минобороны РФ, Сергей Собянин, киевский режим, беспилотник, теракт

В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ

08:33 28.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ 28 июля
„Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области“, - заявили в ведомстве.
Вражеский беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника, который сбили силы Минобороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка Калибр в Москв - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
08:21
Собянин заявил об атаке вражеского беспилотника этой ночьюВ ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника. БПЛА сбит силами Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 28 июля
 
НовостиРоссияМосковская областьМинобороны РФСергей Собянинкиевский режимбеспилотниктеракт
 
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