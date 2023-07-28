https://ukraina.ru/20230728/1048319185.html

В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ

В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ - 28.07.2023 Украина.ру

В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ

Средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ 28 июля

2023-07-28T08:33

2023-07-28T08:33

2023-07-28T08:33

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беспилотник

теракт

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Вражеский беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника, который сбили силы Минобороны.

https://ukraina.ru/20230728/1048319049.html

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2023

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новости, россия, московская область, минобороны рф, сергей собянин, киевский режим, беспилотник, теракт