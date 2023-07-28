В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ 28 июля
„Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области“, - заявили в ведомстве.
Вражеский беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника, который сбили силы Минобороны.