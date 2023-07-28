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Собянин заявил об атаке вражеского беспилотника этой ночью
Собянин заявил об атаке вражеского беспилотника этой ночью - 28.07.2023 Украина.ру
Собянин заявил об атаке вражеского беспилотника этой ночью
В ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника. БПЛА сбит силами Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 28 июля
2023-07-28T08:21
2023-07-28T08:21
2023-07-28T08:21
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россия
москва
сергей собянин
беспилотник
бпла
минобороны
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Собянин отметил, что разрушений и пострадавших нет.Накануне Киев уже пытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.
https://ukraina.ru/20230724/1048202366.html
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новости, россия, москва, сергей собянин, беспилотник, бпла, минобороны
Новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, беспилотник, БПЛА, Минобороны
Собянин заявил об атаке вражеского беспилотника этой ночью
В ночь на 28 июля была предпринята атака вражеского беспилотника. БПЛА сбит силами Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 28 июля
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", - написал мэр столицы.
Собянин отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Накануне Киев уже пытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.
Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.