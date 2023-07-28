https://ukraina.ru/20230728/1048318669.html
Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями
Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями - 28.07.2023 Украина.ру
Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями
Погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва похоронят в Екатеринбурге с воинскими почестями, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-28T07:32
2023-07-28T07:32
2023-07-28T07:32
новости
россия
ростислав журавлёв
риа новости
военкор
гибель
журналисты
прощание
похороны
кассетные боеприпасы
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Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ростиславом Журавлёвым состоится в Екатеринбурге 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями.Церемонию планировали провести в Доме журналистов, но место гражданской панихиды было изменено из-за большого числа желающих проститься, пишет агентство.Похороны военкора Журавлёва пройдут на Широкореченском кладбище.22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США 7 июля приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой“.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлёва и пожелали выздоровления раненым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, ответственность за это преступление Киев разделит с Вашингтоном, который поставил кассетные боеприпасы.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлёва.Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.
https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, ростислав журавлёв, риа новости, военкор, гибель, журналисты, прощание, похороны, кассетные боеприпасы, сша
Новости, Россия, Ростислав Журавлёв, РИА Новости, военкор, гибель, журналисты, прощание, похороны, кассетные боеприпасы, США
Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями
Погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва похоронят в Екатеринбурге с воинскими почестями, сообщили журналисты РИА Новости
Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ростиславом Журавлёвым состоится в Екатеринбурге 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями.
"В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", — говорится в сообщении.
Церемонию планировали провести в Доме журналистов, но место гражданской панихиды было изменено из-за большого числа желающих проститься, пишет агентство.
Похороны военкора Журавлёва пройдут на Широкореченском кладбище.
22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
США 7 июля приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой“.
В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлёва и пожелали выздоровления раненым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, ответственность за это преступление Киев разделит с Вашингтоном, который поставил кассетные боеприпасы.
В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлёва.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.