https://ukraina.ru/20230728/1048318669.html

Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями

Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями - 28.07.2023 Украина.ру

Погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва похоронят с воинскими почестями

Погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва похоронят в Екатеринбурге с воинскими почестями, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-28T07:32

2023-07-28T07:32

2023-07-28T07:32

новости

россия

ростислав журавлёв

риа новости

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прощание

похороны

кассетные боеприпасы

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Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Ростиславом Журавлёвым состоится в Екатеринбурге 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями.Церемонию планировали провести в Доме журналистов, но место гражданской панихиды было изменено из-за большого числа желающих проститься, пишет агентство.Похороны военкора Журавлёва пройдут на Широкореченском кладбище.22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США 7 июля приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой“.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлёва и пожелали выздоровления раненым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, ответственность за это преступление Киев разделит с Вашингтоном, который поставил кассетные боеприпасы.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлёва.Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, россия, ростислав журавлёв, риа новости, военкор, гибель, журналисты, прощание, похороны, кассетные боеприпасы, сша