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"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"

"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле" - 28.07.2023 Украина.ру

"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"

К началу перестройки на счету режиссёром Ярослава Васильевича Лупия уже было 6 кинолент. И тут он решил снять ленту о герое своей родины, так как сам он был родом из Львовской области. 28 июля 1987 года состоялась премьера фильма Одесской киностудии "Даниил — князь Галицкий"

2023-07-28T18:00

2023-07-28T18:00

2023-07-28T18:00

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С началом перестройки высшие партийные чиновники посчитали, что кинематографистам стоит больше внимания обращать на реальные исторические личности. В этом пожелания партии и чаяния режиссёра-сценариста Лупия совпали. За написание сценария Ярослав Васильевич взялся вместе со своим старшим братом Олесем (Александром) Васильевичем, украинским прозаиком, поэтом, драматургом и сценаристом. Результатом их работы стали целых 8 вариантов сценария, так как трудно было предугадать, что устроит, а что нет чиновников от Госкино. Однако, к большому удивлению авторского коллектива, комиссия одобрила первый же высланный ими вариант сценария.На главную роль Даниила Галицкого режиссер пригласил Виктора Евграфова, сыгравшего в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980) профессора Мориарти. Роль второго плана, боярина Судича исполнил незабвенный Богдан Ступка. Кроме того, в фильме снимались: Иван Гаврилюк – брат Даниила, Василько Волынский; Сергей Быстрицкий – Лев, сын Даниила; Михаил Горносталь – Вышгородский; Нурмухан Жантурин – хан Батый; Болот Бейшеналиев – беклярбек Куремса; Эрнст Романов – король Венгрии Бела IV; Юрий Гребенщиков — Авдей; Татьяна Гайдук— Прасковья и другие.Оператором картины пригласили Виктора Крутина, работавшего на таких фильмах, как "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Зелёный фургон" (1983) и многих других. Музыку к фильму написал композитор Владимир Петрович Губа, известный работой в фильме "Каштанка" (1975). Кроме того, он писал музыку и для мультфильмов, например, "Как казаки соль покупали" (1975) и еще многих других.В 1986 году начались съёмки фильма. Снимали в Одессе, Киеве и на родине режиссера в селе Новая Каменка Львовской области. Помощь в подборе массовки оказывали Львовское училище прикладного искусства им. Ивана Труша и Бурятский педагогический институт им. Доржи Банзарова.Результатом года съемок стал фильм "Даниил — князь Галицкий". Современные киноведы и критики его недолюбливают. В вину режиссеру вменяют и малый бюджет фильма, и недостаток эпичности в батальных сценах, и слишком "бронзовую" фигуру главного героя, а также затянутость некоторых диалогов.Но, на личный вкус автора, фильм хороший. Как сказал Владимир Семёнович Высоцкий: "О вкусах не спорят, есть тысяча мнений…" Если взять голливудский блокбастер "Храброе Сердце" Мэла Гибсона, в котором он же сыграл и главную роль, то можно заметить, что там герой показан не менее "бронзовым", при том, что фигура Уильяма Уоллеса не менее неоднозначная, чем наш князь Даниил. И, тем не менее, подобной критике он не подвергается.Режиссёр в своей картине осветил десятилетний период правления князя Даниила Галицкого, который охватывает промежуток его правления от получения у хана Бату ярлыка на княженье в 1245 году и до 1255 года, когда русские войска одержали первую крупную и значимую победу над ордынским войском, которое возглавлял влиятельный мурза Куремса (Курумиши). Победа над ордынцами у верховьев Днестра стала реваншем Даниила Романовича за поражение на Калке и разорение монголо-татарами Галицко-Волынских земель во время похода Батыя в Восточную Европу. К сожалению, она не имела далеко идущих последствий, поскольку Южная Русь не смогла избавиться от даннической зависимости от Золотой Орды – следом за ней последовали новые поражения.По оценке же историков фильм снят довольно правдоподобно и соответствует историческим событиям, описанным в дошедших до нашего времени источниках, что для советского кино в принципе не удивительно.Современным же критикам хочется заметить, что при оценке необходимо делать поправку на время съёмок – 1987 год. Нынешние технологии киноиндустрии режиссерам того времени только снились, о компьютерной графике тогда никто ещё и слыхом не слыхивал. Однако, современный зритель, искушенный рисованными в 3D графике батальными сценами, упорно продолжает ворчать, так что оставим это на его совести.В фильме хорошо освещена борьба Даниила Галицкого с сильной боярской властью, которая ни в грош его не ставила князя, и как он, при поддержке брата Василько, сумел обуздать бояр. Это полностью соответствует действительности – жизнь у князя и его предков была непростой. У одного из них бояре заживо сожгли любовницу. Из-за их своеволия Даниилу уже в возрасте 4-х лет пришлось бежать из княжества вместе с матерью и младшим братом.Внук Даниила – Юрий Львович – совладать с боярами не смог… и они просто погубили Галицко-Волынское княжество. Каждый из них заботился только о своей вотчине и мошне, каждому на общую судьбу княжества было попросту наплевать – своя рубаха ближе к телу. В результате княжество было разорвано на части поляками, литовцами и венграми, и те же самые бояре в подавляющем большинстве лишились, в конце концов, своих вотчин. За сотни лет на территории современной Украины ничего не изменилось. Новые "бояре", которых теперь называют олигархами, никак не могли между собой договориться, позволили Украине стать марионеткой американских и британских кукловодов, и теперь или лишились большей части своей собственности и состояний, или стремительно спешат к этому финалу.На экраны СССР фильм вышел 28 июля 1987 года. В 1989 году на канадском Традиционном кинофестивале украинских фильмов Торонто-89 ему присвоили Золотой приз.Он, конечно, не избежал "ляпов". Так, например, из-за малобюджетности роль кольчуги в массовых сценах "играли" шерстяные рубахи крупной вязки. Сопровождающая финальную битву песня, кстати, по мнению автора являющаяся шедевром украинской культуры, незаслуженно на сегодня забытым, исполняется на украинском языке, который во времена Даниила Галицкого просто не существовал – он появится только несколько столетий спустя, но это не главное. Главное – отличная режиссура и самозабвенная игра актеров, которые сумели передать весь ужас того страшного времени, в котором довелось жить и сражаться их героям.И в конце хочется помечтать, что рано или поздно с наших киноделов сойдет туман убого подражательства Голливуду и западной школе. Как птица Феникс восстанет из пепла базирующаяся на системе Станиславского школа старых мастеров, помноженная на новое понимание требований к зрелищному кино и технические возможности современного кинопроизводства.От редактора: смотрел фильм как раз в 1987 году. Больно резанула сцена, где князь Даниил показывает приём, при помощи которого можно сломать вражеский меч. Сцена драматургически значима (разоблачается злоумышленник), но совершенно неправдоподобна – боевой меч стоил целое состояние, на Руси их почти не делали из-за низкого качества железа.Скажете, что редактор – "заклёпочник" и будете правы, но такие мелочи сильно сокращают доверие к фильму.В. Стоякин

https://ukraina.ru/20230413/1045271390.html

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https://ukraina.ru/20230502/1045793227.html

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2023

Юрий Стаценко

Юрий Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Стаценко

история, история украины, русь, галичина, фильм, кино, кинематограф, одесская киностудия