https://ukraina.ru/20230727/1048315652.html
"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией - 27.07.2023 Украина.ру
"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
Варшава отгородится от Белоруссии забором, который построят в ближайшее время. Такое заявление 27 июля сделал вице-премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает RMF24
2023-07-27T17:56
2023-07-27T17:56
2023-07-27T17:58
новости
ярослав качиньский
польша
белоруссия
граница
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яценюк
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Он добавил, что параллельно правительство укрепляет границу, монтируя "различные типы электронных устройств для облегчения охраны границы", что позволит остановить нападение "Лукашенко несомненно, при поддержке Путина", которое более очевидно при присутствии в Белоруссии вагнеровцев."Мы хотим дать понять: мы делаем все, что необходимо и достаточно, чтобы с легкостью отражать любые провокации или любые агрессивные действия, более опасные, чем предыдущие, - заявил Качиньский.На Украине хорошо знают, что идея эта не новая. В 2014 году правительство Арсения Яценюка инициировало проект "Стена" или "Европейский вал". Изначально планировалось, что отгородиться высоким забором от России Киеву удастся за четыре года, потратив на это 4,1 миллиарда бюджетных гривен.В итоге проект превратился в "вечный двигатель" по разворовыванию денег, а срок сдачи "стены" неоднократно переносился.В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины даже задержало семерых подозреваемых, в том числе высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.Однако и это ни к чему не привело, а стена так и остается недостроенной. По состоянию на май 2021 года реализация проекта была оценена всего в 51,4 %.Примечательно, что после 24 февраля 2022 года не было ни одного сообщения - ни с российской, ни с украинской стороны - о том, что "Стена Яценюка" каким-то образом помешала продвижению ВС РФ.Аналогичным образом сложилась судьба и "стены", построенной на границе с Россией Финляндией. Ограждение, точнее тот участок, который уже успели возвести, оказался больше похож на садовый забор.Население страны восприняло такую работу своих властей с юмором, но руководство страны энтузиазм не растеряло и обещает доделать начатое: построить 200 километров забора в течение 3-4 лет за 380 миллионов евро.
https://ukraina.ru/20230517/1046272351.html
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новости, ярослав качиньский, польша, белоруссия, граница, стена, яценюк
"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
17:56 27.07.2023 (обновлено: 17:58 27.07.2023)
Варшава отгородится от Белоруссии забором, который построят в ближайшее время. Такое заявление 27 июля сделал вице-премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает RMF24
"Мы собираемся расширить этот так называемый забор вдоль границы. Он должен охватить все те места, где его в данный момент нет, где нет водной преграды, такой как Буг", - сказал Качиньский.
Он добавил, что параллельно правительство укрепляет границу, монтируя "различные типы электронных устройств для облегчения охраны границы", что позволит остановить нападение "Лукашенко несомненно, при поддержке Путина", которое более очевидно при присутствии в Белоруссии вагнеровцев.
"Мы хотим дать понять: мы делаем все, что необходимо и достаточно, чтобы с легкостью отражать любые провокации или любые агрессивные действия, более опасные, чем предыдущие, - заявил Качиньский.
На Украине хорошо знают, что идея эта не новая. В 2014 году правительство Арсения Яценюка инициировало проект "Стена" или "Европейский вал". Изначально планировалось, что отгородиться высоким забором от России Киеву удастся за четыре года, потратив на это 4,1 миллиарда бюджетных гривен.
В итоге проект превратился в "вечный двигатель" по разворовыванию денег, а срок сдачи "стены" неоднократно переносился.
В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины даже задержало семерых подозреваемых, в том числе высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.
Однако и это ни к чему не привело, а стена так и остается недостроенной. По состоянию на май 2021 года реализация проекта была оценена всего в 51,4 %.
Примечательно, что после 24 февраля 2022 года не было ни одного сообщения - ни с российской, ни с украинской стороны - о том, что "Стена Яценюка" каким-то образом помешала продвижению ВС РФ.
Аналогичным образом сложилась судьба и "стены", построенной на границе с Россией Финляндией. Ограждение, точнее тот участок, который уже успели возвести, оказался больше похож на садовый забор.
Население страны восприняло такую работу своих властей с юмором, но руководство страны энтузиазм не растеряло и обещает доделать начатое: построить 200 километров забора в течение 3-4 лет за 380 миллионов евро.