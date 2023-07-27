https://ukraina.ru/20230727/1048315285.html

"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля

"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля - 27.07.2023 Украина.ру

"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля

Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T17:57

2023-07-27T17:57

2023-07-27T18:13

эксклюзив

богдан безпалько

польша

белоруссия

чвк "вагнер"

сво

владимир путин

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0f/1041835426_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcb8b33255943f2895a6821bcb47a38a.jpg.webp

Атаки ВСУ: Запорожское направление и не толькоАмериканское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестило 27 июля о начале ключевой фазы наступления ВСУ. Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих, прошедших подготовку на Западе, которые якобы до недавнего времени находились в резерве.Журналисты также отметили, что в случае успеха новая операция противника продлится от одной до трех недель, обозначив местом её проведения Запорожское направление.На Запорожье «контрнаступ» действительно продолжается, говорит полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.Другое дело, что мы угадали с направлением главного удара, отмечает он. Главное, что мы добились несколько важных успехов.«Мы вынудили противника к тому, чтобы он перебрасывал свои резервы на другие направления, пытаясь найти бреши в нашей обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южнодонецком направлениях, а также на линии Сватово — Кременная.Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым.Если генеральное наступление началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься коррективы. И удары ВСУ на второстепенных направлениях — это лишь коррективы. Не более того», — сообщил Алёхин.В целом, указывает он, враг не оставил позиции прорвать наши позиции на Запорожском направлении. Но другие участки фронта он тоже пытается прощупать.Более того, Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы.«Скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены.Первое. Они же потеряли много личного состава.Второе. Как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Среднее офицерское звено приезжает, начинает командовать, а вэсэушники их чуть ли не посылают подальше. Советская школа лучше, чем западные стандарты.Третье. У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона.Четвертое. ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Они их раньше кидали. Просто старые запасы их кончились. Их теперь поставляют из США. И американцы нагнули восточноевропейские страны НАТО, чтобы они тоже отправляли на Украину эти снаряды. Это проблема для нас, но решающего значения она не имеет.Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении», — рассказал военный эксперт.Новое ПВО УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны. По его словам, комплексы ПВО направляют туда, где они сейчас нужны больше всего.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет: речь идет о том, что будут использоваться обычные зенитные установки еще советского образца ЗУ-23, пулеметы типа Калашникова с приборами ночного видения, с тепловизорами и колллиматорными прицелами, что позволит стрелять по дронам типа «Герань».Кроме того, там появились испанские и американские пусковые установки малой дальности, то есть они все предназначены для борьбы с беспилотниками.«Зеленский просит также французские комплексы Samp/T — Mamba и комплексы Patriot. Это уже более серьезные системы франко-итальянский Samp/T — Mamba может бороться не только с "Геранями", но и с крылатыми ракетами, "Калибрами", Х-101, Х-55.В общем, Зеленский хочет создать полноценные силы ПВО. Но у нас есть средства подавления этих систем с помощью РЭБ и противорадиолокационных систем. Они эффективно выводили из строя Patriot и современные натовские комплексы ПВО», — заявил Кнутов.Также он ответил, сможет ли украинская сторона противокорабельными ракетами нивелировать превосходство ЧФ России на море.По словам эксперта, противокорабельные ракеты повлияли на ситуацию и их применение будет сказываться на действиях Черноморского флота. Но наши ракеты типа "Оникс", относительно которых представитель ВВС Украины признал, что на Украине нет средств, способных с ними бороться, не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей натовские аналоги.«Если мы будем грамотно использовать средства защиты, в первую очередь "Панцирь" в морской модификации, комплексы "Полимент-Редут", морской вариант С-350 "Витязь", это позволит прикрывать наши корабли независимо от места их нахождения, недалеко от Одессы или в Севастополе», — сообщил Кнутов.Безопасность Белоруссии и агрессия ПольшиВ последнее время Россия и Белоруссия серьезно ужесточили свою риторику в отношении Польши.Владимир Путин заявлял, что украинского пушечного мяса Западу уже недостаточно, Запад планирует пустить в ход поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Он также напомнил, что западные территории нынешней Польши — подарок Сталина.В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что бойцы группы «Вагнер» хотели бы прогуляться на экскурсию в Варшаву, отметив также, что для Минска категорически неприемлем сценарий, при котором Польша аннексирует западноукраинские территории.Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что это наши ответные действия в адрес Польши — просто они нам пока непривычны, поскольку российское руководство в основном высказывается доброжелательно и мирно.Безпалько отмечает, что активность Польши на восточном направлении сейчас очень возросла. Польша де-факто воюет с Россией на территории Украины силами ограниченного контингента.«По некоторым данным, в зоне СВО погибли около 2 тысяч польских граждан. А на территорию Белоруссии Польша точит зубы даже сильнее, чем на территорию Западной Украины. И это тоже внушает ряд опасений.Что касается "вагнеровцев", то я не думаю, что теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, они смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, "вагнеровцы" очень хорошо о себе заявят», — уверен политолог.При этом он признаёт, что впечатляет его в первую очередь то, что наши политики стали чаще апеллировать к истории. Они регулярно вспоминают о западноукраинских и русских землях.«Это апелляция к российскому прошлому, которое объединяет все режимы. Николай Второй и Сталин воевали с Японией и Германией. Павел I враждовал с британцами, мы враждуем с США и Великобританией.Геополитика — вещь не новая. Любой российский лидер будет сталкиваться с теми же вызовами. Поэтому я не вижу проблем с тем, что мы какие-то земли считаем своими.Израиль возник в 1940-е годы через много сотен лет после того, как он был уничтожен на этих территориях. Почему мы не можем вспоминать о русских землях на западных границах?» —– задался вопросом Безпалько.

https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html

https://ukraina.ru/20230727/1048292197.html

https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html

https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, богдан безпалько, польша, белоруссия, чвк "вагнер", сво, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, юрий кнутов, пво, беспилотники, алёхин, наступление, контрнаступление, запорожье, new york times