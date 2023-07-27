В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз? - 27.07.2023 Украина.ру
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В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз?
В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз? - 27.07.2023 Украина.ру
В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз?
Православные журналисты размышляют над предстоящим визитом митрополита Эммануила в Киев
2023-07-27T17:24
2023-07-27T17:24
новости
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Делегация Константинопольского патриархата готовит визит в Киев, сообщило 26 июля греческое издание "Ромфея" со ссылкой на собственные источники в Священном Синоде Фанара. Делегацию возглавит митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис), которого якобы в Киев пригласил лично президент Украины Владимир Зеленский.С учетом последних событий вокруг Украинской православной церкви, приезд фанариотов не может быть простой формальностью, считают авторы портала "Союз православных журналистов" (СПЖ)."Личность митрополита Эммануила в некотором смысле является знаковой для Украины, так как он руководил "объединительным собором" ПЦУ в Киеве и лоббировал издание "томоса" ПЦУ среди поместных православных церквей", - отмечается в статье СПЖ.Православные журналисты связывают приезд митрополита Халкидонского с двумя событиями, важными для судьбы православия на Украине, которые должны состоятся в ближайшее время. Первое – это голосование о проекте закона № 8371 о полном запрете религиозных организаций, "аффилированных с государством-агрессором" в Верховной Раде. Второе – это проведение "поместного собора" ПЦУ, который одобрит решение Рады о "полной духовной независимости Украины"."В этом контексте митрополит Эммануил, по мнению издания "Ромфея", нужен украинской власти для того, чтобы "освятить" гонения и назвать "благом" законодательный запрет УПЦ. Неизвестно пойдет ли фанариотский митрополит на это, поскольку "усиление гонений на УПЦ подорвет престиж Фанара, что прекрасно понимают и Вселенский патриарх, и митрополит Эммануил", пишут греки… Однако если это недовольство и было, то выразилось оно лишь где-то на личном уровне, потому что в публичной плоскости никаких заявлений патриарх Варфоломей не сделал", - допустили авторы статьи.По предположениям православного издания, главной целью Фанара на территории Украины является победа над Русской православной церковью. В этих целях глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский разработал план по ликвидации УПЦ, направленный на полную потерю поддержки УПЦ со стороны поместных православных церквей, из-за чего она "впадет в состояние изолированного раскола", утверждают авторы статьи. После этого последует принятие закона о ее роспуске и насильственном объединении ее общин с ПЦУ, пишет издание, ссылаясь на греческий портал "Ромфея"."Посмотрим, какую роль в этом играет делегация Фанара. Но хочется верить, что представители Константинопольского патриархата, трое из которых имеют украинские корни, едут не для того, чтобы "освятить" решение нардепов по уничтожению УПЦ. Как бы то ни было, а в Константинопольской церкви прекрасно понимают, что "томос" не принес ни единства, ни мира Церкви в Украине. На Фанаре уже понимают, что в ПЦУ огромное количество сильно духовно нездоровых людей, которых нельзя называть христианами", - отмечается в статье "Союза православных журналистов".
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Новости, УПЦ МП, ПЦУ

В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз?

17:24 27.07.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныУПЦ
УПЦ
© пресс-служба президента Украины
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Православные журналисты размышляют над предстоящим визитом митрополита Эммануила в Киев
Делегация Константинопольского патриархата готовит визит в Киев, сообщило 26 июля греческое издание "Ромфея" со ссылкой на собственные источники в Священном Синоде Фанара. Делегацию возглавит митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис), которого якобы в Киев пригласил лично президент Украины Владимир Зеленский.
С учетом последних событий вокруг Украинской православной церкви, приезд фанариотов не может быть простой формальностью, считают авторы портала "Союз православных журналистов" (СПЖ).
"Личность митрополита Эммануила в некотором смысле является знаковой для Украины, так как он руководил "объединительным собором" ПЦУ в Киеве и лоббировал издание "томоса" ПЦУ среди поместных православных церквей", - отмечается в статье СПЖ.
Православные журналисты связывают приезд митрополита Халкидонского с двумя событиями, важными для судьбы православия на Украине, которые должны состоятся в ближайшее время. Первое – это голосование о проекте закона № 8371 о полном запрете религиозных организаций, "аффилированных с государством-агрессором" в Верховной Раде. Второе – это проведение "поместного собора" ПЦУ, который одобрит решение Рады о "полной духовной независимости Украины".
"В этом контексте митрополит Эммануил, по мнению издания "Ромфея", нужен украинской власти для того, чтобы "освятить" гонения и назвать "благом" законодательный запрет УПЦ. Неизвестно пойдет ли фанариотский митрополит на это, поскольку "усиление гонений на УПЦ подорвет престиж Фанара, что прекрасно понимают и Вселенский патриарх, и митрополит Эммануил", пишут греки… Однако если это недовольство и было, то выразилось оно лишь где-то на личном уровне, потому что в публичной плоскости никаких заявлений патриарх Варфоломей не сделал", - допустили авторы статьи.
По предположениям православного издания, главной целью Фанара на территории Украины является победа над Русской православной церковью. В этих целях глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский разработал план по ликвидации УПЦ, направленный на полную потерю поддержки УПЦ со стороны поместных православных церквей, из-за чего она "впадет в состояние изолированного раскола", утверждают авторы статьи. После этого последует принятие закона о ее роспуске и насильственном объединении ее общин с ПЦУ, пишет издание, ссылаясь на греческий портал "Ромфея".
"Посмотрим, какую роль в этом играет делегация Фанара. Но хочется верить, что представители Константинопольского патриархата, трое из которых имеют украинские корни, едут не для того, чтобы "освятить" решение нардепов по уничтожению УПЦ. Как бы то ни было, а в Константинопольской церкви прекрасно понимают, что "томос" не принес ни единства, ни мира Церкви в Украине. На Фанаре уже понимают, что в ПЦУ огромное количество сильно духовно нездоровых людей, которых нельзя называть христианами", - отмечается в статье "Союза православных журналистов".
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