"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных - 27.07.2023 Украина.ру
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"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных
"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных - 27.07.2023 Украина.ру
"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных
ВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены. Потери личного состава противника в 10 раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин. Комментарий главы государства опубликовала пресс-служба Кремля
2023-07-27T16:44
2023-07-27T16:44
новости
россия
владимир путин
запорожское направление
потери всу
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Журналист попросил президента России Владимира Путина прокомментировать слова многих западных экспертов о том, что начинается решающий этап украинского контрнаступления.Глава государства напомнил, что так называемое контрнаступление началось 4 июля.Глава государства отметил героизм солдат и офицеров 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-ой дивизии 58-ой армии Южного военного округа.Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц, из них 26 танков и 13 бронемашин были уничтожены.Причём 60 процентов техники было уничтожены силами личного состава вышеназванными подразделениями. И 40 процентов уничтожили лётчики боевой авиации.Сегодня по поручению президента в зоне боевых действий военнослужащим будут вручены государственные награды.Путин заявил, что поручил Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделений почётных наименований.Ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, прокомментировал президент.Путин сообщил, что у противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек. "К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. Более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника“, уточнил он.Путин подчеркнул, что всё, что происходило в течение прошедших суток, это яркий пример массового героизма российских солдат и офицеров.
https://ukraina.ru/20230727/1048306333.html
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новости, россия, владимир путин, запорожское направление, потери всу
Новости, Россия, Владимир Путин, Запорожское направление, потери ВСУ

"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных

16:44 27.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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ВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены. Потери личного состава противника в 10 раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин. Комментарий главы государства опубликовала пресс-служба Кремля
Журналист попросил президента России Владимира Путина прокомментировать слова многих западных экспертов о том, что начинается решающий этап украинского контрнаступления.
Глава государства напомнил, что так называемое контрнаступление началось 4 июля.
„В последнее время боевые действия активизированы существенным образом, основные боестолкновения проходили на Запорожском направлении“, - отметил Путин.
Глава государства отметил героизм солдат и офицеров 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-ой дивизии 58-ой армии Южного военного округа.
„Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма“, - отметил Путин.
Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц, из них 26 танков и 13 бронемашин были уничтожены.
Причём 60 процентов техники было уничтожены силами личного состава вышеназванными подразделениями. И 40 процентов уничтожили лётчики боевой авиации.
Сегодня по поручению президента в зоне боевых действий военнослужащим будут вручены государственные награды.
Путин заявил, что поручил Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделений почётных наименований.
Ни на одном участке боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями, прокомментировал президент.
Путин сообщил, что у противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек. "К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. Более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника“, уточнил он.
Путин подчеркнул, что всё, что происходило в течение прошедших суток, это яркий пример массового героизма российских солдат и офицеров.
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
15:39
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФПосле провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России
 
НовостиРоссияВладимир ПутинЗапорожское направлениепотери ВСУ
 
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