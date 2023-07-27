Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности - 27.07.2023 Украина.ру
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Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности
Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности - 27.07.2023 Украина.ру
Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности
Пользуясь действием зерновой сделки киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника
2023-07-27T16:02
2023-07-27T16:02
новости
зерновая сделка
украина
наркотики
нефть
сеймур херш
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"Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.В той же статье Херш утверждает, что в обеих атаках Киева на Крымский мост была замешана администрация президента США Джо Байдена. Так, 17 июля конструкцию переправы повредили беспилотники, созданные по американской технологии."Конечно, это была наша технология, - сказал мне один американский чиновник. "Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда". Я спросил, не думали ли перед атакой моста о возможности возмездия. "Что будет делать Путин? Мы так далеко не думаем", - сказал чиновник. "Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Там нет присмотра взрослых", - рассказал Херш.Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение.Журналист резюмировал, что сейчас в американском разведывательном сообществе обеспокоены реакцией Путина и задаются вопросом, не будет ли Киев следующим.
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новости, зерновая сделка, украина, наркотики, нефть, сеймур херш
Новости, зерновая сделка, Украина, наркотики, нефть, Сеймур Херш

Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности

16:02 27.07.2023
 
Сеймур Херш
Сеймур Херш
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Пользуясь действием зерновой сделки киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника
"Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.
В той же статье Херш утверждает, что в обеих атаках Киева на Крымский мост была замешана администрация президента США Джо Байдена. Так, 17 июля конструкцию переправы повредили беспилотники, созданные по американской технологии.
"Конечно, это была наша технология, - сказал мне один американский чиновник. "Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда". Я спросил, не думали ли перед атакой моста о возможности возмездия. "Что будет делать Путин? Мы так далеко не думаем", - сказал чиновник. "Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Там нет присмотра взрослых", - рассказал Херш.
Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение.
Журналист резюмировал, что сейчас в американском разведывательном сообществе обеспокоены реакцией Путина и задаются вопросом, не будет ли Киев следующим.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
15:44
Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мостРоль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш
 
Новостизерновая сделкаУкраинанаркотикинефтьСеймур Херш
 
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