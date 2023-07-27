https://ukraina.ru/20230727/1048308439.html

Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности

Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности - 27.07.2023 Украина.ру

Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности

Пользуясь действием зерновой сделки киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника

2023-07-27T16:02

2023-07-27T16:02

2023-07-27T16:02

новости

зерновая сделка

украина

наркотики

нефть

сеймур херш

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"Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.В той же статье Херш утверждает, что в обеих атаках Киева на Крымский мост была замешана администрация президента США Джо Байдена. Так, 17 июля конструкцию переправы повредили беспилотники, созданные по американской технологии."Конечно, это была наша технология, - сказал мне один американский чиновник. "Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда". Я спросил, не думали ли перед атакой моста о возможности возмездия. "Что будет делать Путин? Мы так далеко не думаем", - сказал чиновник. "Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Там нет присмотра взрослых", - рассказал Херш.Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение.Журналист резюмировал, что сейчас в американском разведывательном сообществе обеспокоены реакцией Путина и задаются вопросом, не будет ли Киев следующим.

https://ukraina.ru/20230727/1048307145.html

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новости, зерновая сделка, украина, наркотики, нефть, сеймур херш