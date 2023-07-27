https://ukraina.ru/20230727/1048307491.html

Украину обвинили в краже тендера на стройку погранперехода у компании из Польши

Украину обвинили в краже тендера на стройку погранперехода у компании из Польши - 27.07.2023 Украина.ру

Украину обвинили в краже тендера на стройку погранперехода у компании из Польши

Украинская позиция не способствует укреплению украинско-польских отношений, отмечают они

2023-07-27T16:02

2023-07-27T16:02

2023-07-27T16:02

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Польские СМИ обвинили украинские компании в том, что они "украли" у крупного предприятия из Польши тендер на расширение пограничного перехода Медыка-Шегини и на основании ее документации объявили новый. Подробности описаны в статье, опубликованной 27 июля на сайте Kresy.pl.В 2015 году Украина получила кредит на расширение пограничного пункта пропуска Медыка-Шегини в Львовской области. Контракт на строительство заключили с польской компанией Unibep в 2018 году, однако к 2020 году его расторгли. Украинские власти объявили новый тендер, по которому требовали от возможного подрядчика завершить все работы в 2023 году. Государственная таможенная служба Украины заявила, что она в том числе не смогла договорится с польской компанией по поводу новой ставки, а польский подрядчик со своей стороны упрекнул украинского заказчика в отсутствии необходимых документов. Под предлогом, что подрядчик не имеет шансов уложиться в срок строительства, украинская сторона разорвала контракт. Однако поляки не согласились с решением и аргументацией украинцев.Своим видением причин спора поделился польский публицист Марек Будзиш в интервью одному из каналов в Ютюбе. По его словам, расширение пограничного перехода Медыка-Шегини финансирует польская сторона."Украинская сторона объявила тендер, который выиграла крупная польская биржевая компания Unibep, подготовившая проектную документацию, связанную с расширением этого перехода. После этого украинская сторона аннулировала тендер и на основе этой документации выписала новый, с тем что критерии были заявлены так, чтобы его выиграл тот, кто должен, а не польская компания, который уже вложила значительные деньги, – сказал Будзиш.По словам публициста, такая позиция украинской стороны не способствует укреплению стратегического сотрудничества с Польшей. Он также раскритиковал политику команды Владимира Зеленского, считая, что подобные действия не помогают осуществлению украинских целей, а только вредят им.Через пограничный переход Медыка-Шенгини на украинско-польской границе за последний год прошло 4,2 млн человек. Решение о расширении совместного перехода было принято еще в 2015 году, когда правительство Польши согласилось предоставить Украине кредит на проведение этих работ. Пять лет назад подрядчиком была назначена польская компания Unibep, которая подписала соответствующий контракт на 15,6 млн евро Соглашение, подтвержденное обеими сторонами, было одобрено в июле 2019 года. Первоначально предполагалось, что строительство будет завершено в конце 2020 года.

https://ukraina.ru/20190530/1023744385.html

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новости, польша, украина