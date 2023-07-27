Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост - 27.07.2023 Украина.ру
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Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост
Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост - 27.07.2023 Украина.ру
Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост
Роль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш
2023-07-27T15:44
2023-07-27T16:02
новости
сеймур херш
журналист
информация
атака
крымский мост
киев
сша
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Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение, что в итоге больно ударит по "киевскому кошельку"."Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.Херш добавил, что, по словам его собеседника, после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".При этом собеседник Херша назвал украинское правительство самым коррумпированным и тупым в мире, отметив, что сравнить эту страну сейчас можно разве что с Нигерией.
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новости, сеймур херш, журналист, информация, атака, крымский мост, киев, сша
Новости, Сеймур Херш, журналист, информация, атака, Крымский мост, Киев, США

Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост

15:44 27.07.2023 (обновлено: 16:02 27.07.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
Читать в
Роль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш
"Конечно, это была наша технология, - сказал мне один американский чиновник. "Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда". Я спросил, не думали ли перед атакой моста о возможности возмездия. "Что будет делать Путин? Мы так далеко не думаем", - сказал чиновник. "Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Там нет присмотра взрослых", - рассказал Херш.
Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение, что в итоге больно ударит по "киевскому кошельку".
"Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.
Херш добавил, что, по словам его собеседника, после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".
При этом собеседник Херша назвал украинское правительство самым коррумпированным и тупым в мире, отметив, что сравнить эту страну сейчас можно разве что с Нигерией.
"По словам чиновника, в американском разведывательном сообществе есть люди, которые обеспокоены реакцией Путина на недавние атаки украинских беспилотников в центре Москвы. "Киев будет следующим?"" - подытожил Херш.
Мариуполь порт НА ДНР народная милици
13:32
На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 27 июля на своей странице в соцсети Facebook* заявил о повреждении 26 объектов портовой инфраструктуры за последние девять дней
 
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