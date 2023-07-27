https://ukraina.ru/20230727/1048307145.html

Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост

Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост - 27.07.2023 Украина.ру

Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост

Роль администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках Киева на Крымский мост была весомой. На этот раз - 17 июля - конструкцию повредили беспилотники, созданные по американской технологии. Такое заявление 27 июля на своем сайте сделал американский журналист Сеймур Херш

2023-07-27T15:44

2023-07-27T15:44

2023-07-27T16:02

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сеймур херш

журналист

информация

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крымский мост

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сша

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Он отметил, что реакция от российского лидера Владимира Путина, как и стоило ожидать, последовала. Москва усилила артиллерийские атаки по военным объектам Украины и разорвала зерновое соглашение, что в итоге больно ударит по "киевскому кошельку"."Чиновник сказал, что из Одессы и других черноморских портов в Европу поступает гораздо больше, чем зерно и семена подсолнечника: "Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России", - заявил журналист.Херш добавил, что, по словам его собеседника, после срыва контрнаступления ВСУ "у Зеленского нет плана, кроме как держаться. Как будто он сирота - бедный беспризорник в нижнем белье".При этом собеседник Херша назвал украинское правительство самым коррумпированным и тупым в мире, отметив, что сравнить эту страну сейчас можно разве что с Нигерией.

https://ukraina.ru/20230727/1048302767.html

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новости, сеймур херш, журналист, информация, атака, крымский мост, киев, сша