На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ - 27.07.2023 Украина.ру
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На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ - 27.07.2023 Украина.ру
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ
После провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России
2023-07-27T15:39
2023-07-27T15:39
новости
россия
новые регионы
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всу
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ВСУ попытались наступать севернее населенного пункта Работино Запорожской области. В привальном наступлении было задействовало до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.Российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе пункта Степанова Запорожской области.Утром 27 июля ВСУ попытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ВС РФ отразили атаку, противник отступил на свои позиции.За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.
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новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, всу, минобороны рф
Новости, Россия, Новые регионы, Запорожская область, Запорожское направление, ВСУ, Минобороны РФ

На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ

15:39 27.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России
ВСУ попытались наступать севернее населенного пункта Работино Запорожской области. В привальном наступлении было задействовало до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

„Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал“, - отметили в оборонном ведомстве.

Российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.
Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе пункта Степанова Запорожской области.
Утром 27 июля ВСУ попытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ВС РФ отразили атаку, противник отступил на свои позиции.
За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.
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