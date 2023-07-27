https://ukraina.ru/20230727/1048306333.html

На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ

На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ - 27.07.2023 Украина.ру

На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ

После провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России

2023-07-27T15:39

2023-07-27T15:39

2023-07-27T15:39

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ВСУ попытались наступать севернее населенного пункта Работино Запорожской области. В привальном наступлении было задействовало до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.Российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе пункта Степанова Запорожской области.Утром 27 июля ВСУ попытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ВС РФ отразили атаку, противник отступил на свои позиции.За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.

https://ukraina.ru/20230727/1048304398.html

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новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, всу, минобороны рф