https://ukraina.ru/20230727/1048306333.html
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ - 27.07.2023 Украина.ру
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ
После провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России
2023-07-27T15:39
2023-07-27T15:39
2023-07-27T15:39
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ВСУ попытались наступать севернее населенного пункта Работино Запорожской области. В привальном наступлении было задействовало до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.Российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе пункта Степанова Запорожской области.Утром 27 июля ВСУ попытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ВС РФ отразили атаку, противник отступил на свои позиции.За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.
https://ukraina.ru/20230727/1048304398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, всу, минобороны рф
Новости, Россия, Новые регионы, Запорожская область, Запорожское направление, ВСУ, Минобороны РФ
На Запорожском направлении ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ и пресекли ДРГ - Минобороны РФ
После провального наступления ВСУ на Запорожском направлении противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и не предпринимал активных действий, говорится в сводке Минобороны России
ВСУ попытались наступать севернее населенного пункта Работино Запорожской области. В привальном наступлении было задействовало до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.
„Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал“, - отметили в оборонном ведомстве.
Российские войска нанесли удары по украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.
Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе пункта Степанова Запорожской области.
Утром 27 июля ВСУ попытались прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ВС РФ отразили атаку, противник отступил на свои позиции.
За прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.