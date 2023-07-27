https://ukraina.ru/20230727/1048305435.html

Василий Колташов: У России – огромный потенциал экономического развития

Василий Колташов: У России – огромный потенциал экономического развития - 27.07.2023 Украина.ру

Василий Колташов: У России – огромный потенциал экономического развития

Ответ на покушения на имущество России должен быть дипломатическим: отзыв посольств, высылка дипломатов, прекращение дипломатических отношений, перевод их в новый формат

2023-07-27T15:51

2023-07-27T15:51

2023-07-27T15:51

интервью

колташов

запад

ес

сша

россия

санкции

зерновая сделка

экономика

политика

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Нужно начать расшатывать НАТО изнутри, расшатывать общество этих стран изнутри, считает экономист, директор "Института нового общества" Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий Георгиевич, как вы считаете, какой должен быть наш ответ на возможную передачу замороженных денег киевскому режиму? Должен ли быть ответ с учетом скопившейся суммы замороженных активов нерезидентов из недружественных стран?– Уже тысячу раз сказано по поводу денег нерезидентов, что они заморожены. Я считаю, что их неправильно конфисковывать, то есть присоединять к государственной казне, к фиску, но есть резон их оставлять замороженными просто потому, что нужно стремиться к тому, чтобы иностранные компании изменили адреса, перебирались постепенно в Россию, оставались в России.У России – огромный потенциал экономического развития, у нас есть все необходимые ресурсы, поэтому мы и под санкциями, это основная причина. Ни для кого из граждан это не секрет, все это знают, что страна богатая. Другое дело, что эти богатства нужно извлечь, структурировать, превратить в рабочие места. Но потенциал гигантский.Поэтому пугать частных собственников тем, что "ваши деньги отберут" – не совсем правильно.Но тоже было неправильно и в начале СВО давать им эти деньги выводить, у нас же, по некоторым данным, 240 миллиардов долларов ушло за границу в прошлом году – это рекордно, это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Одна из причин, базовая причина – то, что позволили выводить деньги из фондового рынка, из компаний, все через валютный рынок выводить и выводить.Зачем это было сделано – понятно. Это то, чего не надо было делать. Это вопросы опять же, – к руководству Банка России, зачем это было.Сейчас принципиально важно поменять формулу ответов. У нас вся дискуссия сводится к тому, что они сейчас возьмут доходы с замороженных российских активов и отдадут их Зеленскому.Да пусть отдают. Мы можем это остановить? Нет. Отменяет ли это наши претензии по поводу того, что заморозка нашего имущества российского незаконна, и незаконным является распоряжение деньгами, полученными в форме доходов с этого имущества? Имуществом могут быть облигации, и чаще всего они ими являются. Не отменяет, это все остается в силе.Нарушены ли базовые принципы международного права, согласно которым государства равны и должны вести себя корректно в отношении имущества друг друга на территории друг друга? Нарушены.Какой вывод дипломатический из этого сделан? Написано сто тысяч пресс-релизов Министерства иностранных дел о том, что – "красные линии", "мы недопустим, мы не потерпим", "это недопустимо, это нетерпимо", и "давайте дальше обсуждать этот вопрос в исключительно формате замороженных, здесь – контрзамороженных активов".Это неправильно. Должны следовать дипломатические ответы. Они должны выражаться в следующем: отзыв посольств, высылка посольств, разрыв дипломатических отношений – вы покусились на наше имущество, мы прекращаем дипломатические отношения, мы переводим эти отношения в новый формат.Нужно начать расшатывать НАТО изнутри и расшатывать общество этих стран изнутри, потому что какие-нибудь бельгийцы, голландцы совершенно спокойно ходят на работу, спокойно – это ирония – переживают по поводу инфляции, которая у них там, по поводу безработицы, дороговизны. Фермеры дороговизной удобрений возмущаются.Они не думают о том, что в пяти секундах полета находятся их государство от открытой войны с Россией, потому что покушение на имущество – это уже казус белли.Это не означает, что нужно переходить к войне, я как раз этого делать ни в коем случае не рекомендовал бы, но необходимо дать всем почувствовать, что это не игра в одни ворота, когда вы можете как угодно распоряжаться российским имуществом, и вам все это сойдет с рук.Нужно для начала с Прибалтийскими государствами расторгнуть дипломатические отношения, отказаться их признавать, сказать, что – да, мы их больше не признаем. Не признаем их суверенитет, не признаем их членство в Европейском Союзе.Дальше необходимо нанести удар по самому Европейскому Союзу. Он же главный клин, который бьет по России, санкционный. А что такое Европейский Союз? А это всего-навсего международная организация, у нас на планете, наверное, – многие тысячи международных организаций самых разных.Есть статусные – ООН, например. Это не значит, что они толковые и полезные в настоящий момент, но они имеют высокий статус. БРИКС как платформа – тоже очень статусно. "Семерка" – тоже статусно, но агрессивно в отношении других стран.Какого чёрта мы признаем Европейский Союз? Все европейские флаги, флаги Европейского Союза, (Европа понятие географическое) – надо снимать. С Европейским Союзом отношения – прекращать, как с Европейским Союзом, и разговаривать исключительно с нациями. Исключительно с французской нацией, с ее правительством, с итальянской нацией, ее правительством, с германской нацией, ее правительством. То есть изменить вообще формат общения.Сказать: ребята, вы тут как бы шалите, какая-то есть международная организация, нами не признанная, она может попасть и в перечень пособников терроризма. Это организация, вы, вроде как, в нее входите – очень нехорошо, что на основании ее указаний что-то делаете с нашими активами. Очень нехорошо!Вы должны изменить формат восприятия ситуации в мире, формат ее развертывания.Что касается разрыва дипотношений. Можно разорвать дипотношения с Бельгией, например, с Нидерландами, то есть, с теми, кто там с Бельгией – на том основании, что запрещенная в Российской Федерации международная организация "Европейский Союз" гнездится в Бельгии. Это незаконно, мы считаем, нужно выставить претензии. То есть начать их бомбить таким образом – дипломатически бомбить. Дипломатически!И нервировать их. Потому что получается ситуация, что это, действительно, игра в одни ворота, что Россию постоянно зажимают, зажимают, зажимают. "Партия мира" здесь у нас верещит, что нужно сдаваться, нас тогда простят, Запад – добрый, простит, все деньги богатым оставит, что будет с Россией – неважно. Это как бы "партия мира".Ответ должен быть такой, что нужно разрушать конструкцию, которую США используют против нас. В этой конструкции слабым звеном являются европейские страны, Европейский Союз. Они больше всего страдают от антироссийских санкций, экономически страдают. Будут страдать еще больше. И нужно, чтобы они понимали, что это имеет дипломатические последствия.Очень хорошо, что во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко прозвучали эти напоминания польскому государству о его историческом основателе.Кто основатель нового польского государства? Иосиф Виссарионович Сталин создал польское государство. Об этом вспомнили. Частично оно склеено из территории Германии. Никакой Пилсудский не имеет отношения к этому. Пилсудский – это персонаж, который довел Польшу до катастрофы в сентябре-октябре с 1939 года, когда Гитлер просто ее намотал на гусеницы своих танков – стремительно, в несколько недель – и все, никакого великопольского духа и государства не осталось, все это сгинуло.Вот, как необходимо действовать. Это правильный ответ и правильное напоминание. Но эти правильные напоминания возникли из очень серьезной опасности, которую американцы организовали, в виде возможного вступления Польши в военный конфликт – против Белоруссии, против России ли – не очень понятно. С целью отхватить какой-то кусок бывшей Советской Украины, контролируемой сейчас Зеленским. В каком-то таком ключе.Но Европейский Союз – предполагается, что мы с ними через некоторое время договоримся. В значительной мере то, что я сказал, что это как бы предполагается – отражает позицию даже наших финансовых чиновников, в том числе, и Банка России.Начало СВО… Когда там были заморожены наши активы, появилась информация, что на триста миллиардов, может, больше, они сказали – ой, ничего страшного, сейчас мы будем готовить иски в национальные суды стан Евросоюза, других стран и, поскольку здесь явное нарушение права, все будет в порядке.И что? Европейский Союз в одном из пакетов санкций запретил России привлекать юристов для такого рода исков в этих странах. А какой последовал ответ? Никакого. Опять что-то про то, что "мы не допустим и не потерпим". То есть на дипломатическом уровне вся борьба с Евросоюзом, или в рамках сферы Евросоюза, американского господства в Европе – она носит характер исключительно оборонительный. Ответов, по большому счету, нет.Если где-то в других вопросах есть какие-то выпады ответные, контратаки, то здесь мы наблюдаем такую наивность, основанную, на мой взгляд, на том, что в какой-то момент в Европейском Союзе вся вот эта его верхушка, она протрезвеет, и скажет: "Ой, как нас обманывали Соединенные Штаты!".Причем, это будут говорить люди, которых Соединенные Штаты десятилетиями прикармливали, и коррумпировали, по сути, из партноменклатуры в странах Европейского Союза, тех людей, которые сейчас в правительствах или около правительств. И они скажут "Ой, как нехорошо получилось с Россией, ведь мы международное право нарушили, ой-ой-ой, мы свое собственное право нарушили, ой как плохо! Конечно, мы должны сейчас срочно все исправить – надо садиться за стол переговоров и договариваться с Москвой".Так не будет. Конструкция должна начать разрушаться. Должен появиться большой страх у этих людей.А пока они видят, что мы обсуждаем, как какую-то не очень значительную сумму иностранной собственности на нашей территории заморозить. Ну, нет у нас государственной собственности стран Евросоюза или Соединенных Штатов, Канады, Японии, Англии на нашей территории в огромном объеме. Не покупали они наши правительственные долги, не субсидировали они наше правительство в таком объеме. Не было этого. Нет столько денег.Частные деньги – не то же самое, что деньги Банка России, равнять их не надо. Деньги Банка России, Министерства финансов – это деньги российского правительства, государства. Равного количества, даже близко сопоставимого, государственных, правительственных денег иностранных – у нас здесь нет. У нас есть частные деньги.Что касается частных денег – мы же знаем отношение Соединенных Штатов к частному бизнесу. Приказ – все уходят из России. Компании говорят – а у нас бизнес, мы двадцать лет входили на этот рынок, у нас доля на рынке, мы тут работаем, у нас контракты. Забудьте! Приказ из Вашингтона: "Вы больше не коммерсанты, вы политики, убирайтесь из России вон". И они сотнями заявляют, что они уходят из России.Да, значительная часть из них хитрила, многие из них остались, большинство даже, может быть, осталось. Нашли способы не вполне уйти. Но приказ-то был, и им пришлось, в ответ на этот приказ что сказать? "Слушаюсь, и повинуюсь, Джо Байден, белый господин".Все, были забыты все эти красивые фразы про миссию компаний, про их инвестиционную стратегию, про то, что они коммерсанты, что они бизнесом в России занимаются – это все было забыто мгновенно.Это что такое? Это, конечно, отношение, прежде всего, Соединенных Штатов к частному бизнесу. Вы – никто, вы – ничто. Поэтому, если в России ваши деньги как-то будут конфискованы в ответ – так это Россия ошибку допускает, потому что это все люди подневольные, это все холопы.Если их оценивать в нашей традиционной категории, то состояние этих компаний – состояние холопов. Барин приказал в этом месте лес не рубить – все поклонились, сказали "слушаемся, барин, батюшка государь". И по ночам стали потихонечку этот лес все равно рубить, потому что надо же избы строить, сараи… Но в основном – запрещено, потому что барин может выпороть.Вот это положение западного бизнеса. То есть если их американский барин может выпороть, то что мы можем с ними сделать? Причем, барин не считается с их материальными потерями. Как-нибудь разберетесь, если большая часть вас разорится, ничего страшного, ваше место займут крупные американские фирмы. Вот логика Соединенных Штатов.В этой ситуации мы должны отвечать несколько иным образом. И, наконец, старая пластинка моя – освободить интеллектуальную собственность западных стран. Все страны, которые ввели против нас санкции, любая (их – Ред.) интеллектуальная собственность должна перестать быть собственностью.Это касается и книг. Книгоиздатели по поводу моих заявлений критически высказывались – а как же так, а тогда наши книги не будут издавать, не будут нам перечислять. Ребята, мы находимся в ситуации, близкой к войне, а у наших граждан есть право пользоваться благами цивилизации. У нас есть священное право прочитать следующий том какой-нибудь бредовой эпопеи западной. Есть такое право? Есть.Почему наши граждане должны страдать? Они прочитали четыре тома бредовой американской эпопеи, должен выйти пятый, но из-за санкций нельзя его напечатать в России. Наши люди, поглощатели графоманства, страдают. Надо удовлетворить их потребности. И то же самое касается всякой серьезной литературы, инженерной, документации, еще чего-то – чего угодно.И, наконец, то, что и так понятно – это технологические вопросы, различные продукты. Это все должно свободно производиться в России. Россия должна стать более свободной экономикой. Наше внутреннее патентное право должно быть выше внешнего патентного права. Уважение должно проявляться только в отношении дружественных стран, которые ведут себя в отношении нас тоже дружественно.Этот ответ необходим. Его нет пока, мы остановились в полушаге от этой меры, потому то перечень правительств недружественных государств у нас принят в начале СВО, но интеллектуальную собственность врага мы пока не освободили, она у нас все еще собственность.У нас "Майкрософт" господствует тотально. Мы там обсуждаем деньги, хорошо, а про привилегии "Майкрософт" уже все забыли? Про то, что у нас только военные не пользуются продукцией "Майкрософт"?Вся система образования сидит на продукции "Майкрософт"! ГОСТы академические, всякие требования написаны с учетом норм, подходов системы "Майкрософт", "Майкрософт Ворда" – хотя бы даже, с учетом его возможностей. Это даже сделано, чтобы "Майкрософт" было хорошо! Нужно избавляться от иностранного программного обеспечения, даже не просто от программного обеспечения, а от операционной системы и офисов на основе ее. То есть должна быть национальная операционная система. Почти полтора года ее нет, когда она сверхнеобходима.А "Майкрософт" чувствует себя как король в России, здесь все ей принадлежит. Все пользуются этой системой. Почти все. Я – исключение, я не пользуюсь "Майкрософт", потому что мне это не нужно, я не люблю, чтобы информация была доступна, по крайней мере, вся, американскому государству, это плохо.– Вопрос о росте цен на зерно. Понятно, что рост спровоцирован отменой зерновой сделки. Какие от этого плюсы для нас? И есть ли риск поднятия цен на товары для конечных потребителей?– Мы должны понять: с осени 2022 года в мировой экономике установилась ценовая депрессия. То есть, все цены – на нефть, на зерно, на металл – они упали, и застряли на сильно пониженных уровнях, с риском еще большего снижения. И только с мая 2023 года ситуация начала, дюйм за дюймом, меняться. Начался рост цен на зерно, который ускорился на минувшей неделе из-за отмены зерновой сделки. Ускорился рост цен на нефть.Здесь значение имеет и отмена зерновой сделки, не будем об этом забывать, это важный фактор. Ну, на рынке биржевых товаров меняется ситуация в пользу дефицита некоторого небольшого, или ощущения дефицита этих товаров.Конечно, это результат ограничения добычи ОПЕК+. Одновременно с этим, запланированы еще на 2024 года ограничения. Не только два миллиона баррелей в сутки, но под три миллиона баррелей в сутки должно быть вместе с обязательными добровольными сокращениями добычи – это ежедневное сокращение добычи в 2024 году.Это тоже оказывает влияние на рынок. Американцы повышают ставки. Ведь вся их шайка, вся компания – британцы, Евросоюз – все повышают ключевые ставки Центробанков, чтобы сделать кредит дороже, чтобы понизить тонус собственной экономики, понизить цены, загнать весь остальной мир в ситуацию депрессии, проистекающей уже из ценовой депрессии.И отмена зерновой сделки – это хорошее событие, правильное решение, включая и удары по портовой инфраструктуре бандеровского государства. Потому, что в результате Украина частично выпадает как поставщик зерна.Европейский Союз получит зерно из Украины. Помучит Зеленского – и получит. Сейчас есть различные ограничения на провоз, на ввоз, проллобированный поляками, венграми. Эти ограничения могут позволить американским компаниям увеличить долю земельной собственности на территории бывшей Советской Украины – на это расчет.Не надо думать, что это какой-то бунт против американцев, не только против Зеленского, но и против американцев – это не так. Они решают задачи достаточно сложные, у них задача – взять все, что можно взять на Украине. Они от этой задачи не отказываются, хотя даже, может быть, и видят, что контрнаступательная операция Зеленского не успешна оказалась, и не будет успешна.Да, это американцы видят, но от планов своих не отказываются. Думаю, что, все-таки, на уровне дипломатии они Москву переиграют. Но это жизнь покажет, что получится. Про экономическую сторону я сказал.Но, все-таки, из Украины будет меньше поставок зерна. Россия займет те ниши, которые ранее были у, как Яценюк сказал, "аграрной сверхдержавы". Более того, российская сторона милостиво предложила украинскому зерну транспортироваться через Россию, при посредничестве российских структур. Вот такой уже патронаж появляется.Надменно-ироничный патронаж, потому что понятно, что пользоваться им аграрным предприятиям (Украины – Ред.) Зеленский не позволит. Хотя это достаточно мило, нужно просто через фронт прогнать эшелон с зерном, это зерно пойдет в российские порты, и оттуда отправится в Египет, например, или в Тунис, или в Ливан.Так не будет. Это зерно будет идти преимущественно в Европейский Союз. Европейский Союз получает здесь бонус, нами не запланированный, в виде дополнительных скидок, потому что бандеровское государство должно будет свое зерно продавать с еще большими дисконтами европейским хозяевам. Они же не зря дают деньги в долг Зеленскому, правильно? Они получат это зерно для корма скота, еще кого-то. Европейские фермеры будут разоряться – это тоже хорошая новость для Европейского Союза, потому что разорение европейских фермеров – это голубая мечта еврократии, они ведут войну с фермерами на протяжение десятилетия, отсюда – множество фермерских протестов в Евросоюзе.Потому что фермеры – слишком мелкие, их нужно уничтожить, землю нужно передать в собственность крупным фирмам, перестроить весь агробизнес в Евросоюзе по американскому образцу. Вот почему идёт война с фермерами.А если эти фермеры плачут из-за того, что всюду украинский демпинг... Ну, это их проблемы, проблемы фермеров, пусть ищут другие способы борьбы с Брюсселем и с американцами.Это такие тонкости. Но это может означать сокращение производства и в Европейском Союзе. В России урожай ожидается средний, а не аномальный высокий, как в прошлом году. То есть он будет, может быть, на четверть меньше.Как следствие, что мы получим? Получим некоторое уменьшение предложения на мировом рынке, и повышение цен, но ожидать быстрого огромного повышения цен на зерно не надо. Уже в конце волны роста на отмене зерновой сделки произошла коррекция, зерно доходило до 750 долларов за тонну, дальше ушло ниже 700.Это, конечно, выше, чем оно было где-нибудь в начале мая, где-то около пятисот долларов за тонну, но все равно – это не 950 долларов за тонну, как на пике прошлого года. То есть если зерно вырастет до 750 долларов за тонну, такая будет цена в этом году – это будет хороший результат.Вместе с этим нужно понимать, что это будет помогать росту цен на нефть. Если нефть постепенно, медленно, преодолевая сопротивление западных центральных банков и плохой ситуации в Евросоюзе экономической, в Англии, дойдет до 85 долларов, может быть, приблизится к 97 долларам в 2023 году – это тоже будет хороший результат. Это тяжелая борьба за изменение цен на мировом рынке.Что касается внутренних цен. Я ожидаю, что, по мере повышения цен на нефть и на зерно будет происходить постепенное укрепление российской валюты. Последствия девальвации недавней будут преодолеваться.Мы, может быть, не получим такой курс замечательный, который у нас был летом 2022 года, но, все-таки, увидим улучшение этой ситуации. Потому что основная причина принятия решения об ослабления рубля – это глобальная ценовая депрессия, которая ударила по российскому экспорту – он оказался меньше, хуже. И эту ситуацию нужно будет переломить.Рубль будет укрепляться, это будет уменьшать влияние на нас мировых цен. Одновременно с этим нужно сказать, что есть политика правительства Российской Федерации в отношении зерна, продовольственных товаров – внутренний рынок должен насыщаться в первую очередь. Поэтому международное повышение цен на продовольствие – оно, как я рассчитываю, надеюсь, по крайней мере, на нас большого влияния не окажет. Да и большого повышения, как я уже сказал, пока ожидать не стоит. Это сложный, медленный процесс, которому изо всех сил сопротивляются Соединенные Штаты и их компания.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, колташов, запад, ес, сша, россия, санкции, зерновая сделка, экономика, политика