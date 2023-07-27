Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах - 27.07.2023 Украина.ру
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Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах
Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах - 27.07.2023 Украина.ру
Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах во время спецоперации вызвал скандал. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко
2023-07-27T14:52
2023-07-27T14:52
мальдивы
депутат
новости
рада
украина
отдых
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"Рада досрочно лишила депутатских полномочий Аристова. "За" проголосовали 320 депутатов", - написал Гончаренко.Днем ранее на сайте украинского парламента зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий Аристова, который отдыхал с семьей на Мальдивских островах под видом служебной командировки. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у Аристова после его поездки. Как считают в спецслужбе, для выезда за пределы Украины Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности касательно срока, цели и страны "служебной командировки". В конце января власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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мальдивы, депутат, новости, рада, украина, отдых
Мальдивы, депутат, Новости, Рада, Украина, отдых

Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах

14:52 27.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Аристов
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Аристов
Читать в
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах во время спецоперации вызвал скандал. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко
"Рада досрочно лишила депутатских полномочий Аристова. "За" проголосовали 320 депутатов", - написал Гончаренко.
Днем ранее на сайте украинского парламента зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий Аристова, который отдыхал с семьей на Мальдивских островах под видом служебной командировки.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у Аристова после его поездки. Как считают в спецслужбе, для выезда за пределы Украины Аристов внес ложные сведения в официальные документы, в частности касательно срока, цели и страны "служебной командировки".
В конце января власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 12:05
Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО Госбюро расследований Украины (ГБР) выясняет, как народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов смог уехать на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет должностным лицам покидать страну во время российской спецоперации. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГБР
 
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Заголовок открываемого материала
14:52Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах
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