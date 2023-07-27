Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения, в связи с чем перенесены и выборы в парламент, сообщил депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 27 июля
„Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года,“ - написал Железняк.
Также на три месяца Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию.
За продление режима военного положения проголосовало 347 депутатов из 361.
За продолжение всеобщей мобилизации проголосовало 334 из 357 депутатов.
В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду. Но в связи с продлением военного положения, выборы проводиться не будут.
24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сроки их действий уже неоднократно продлевались.
Последний раз режим военного положения и всеобщую мобилизацию продлили в мае до 18 августа.
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