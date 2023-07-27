Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся - 27.07.2023 Украина.ру
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Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся
Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся - 27.07.2023 Украина.ру
Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения, в связи с чем перенесены и выборы в парламент, сообщил депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 27 июля
2023-07-27T14:39
2023-07-27T14:39
новости
украина
верховная рада
военное положение
мобилизация
ярослав железняк
парламентские выборы
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Также на три месяца Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию.За продление режима военного положения проголосовало 347 депутатов из 361.За продолжение всеобщей мобилизации проголосовало 334 из 357 депутатов.В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду. Но в связи с продлением военного положения, выборы проводиться не будут.24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сроки их действий уже неоднократно продлевались.Последний раз режим военного положения и всеобщую мобилизацию продлили в мае до 18 августа.
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новости, украина, верховная рада, военное положение, мобилизация, ярослав железняк, парламентские выборы
Новости, Украина, Верховная Рада, военное положение, мобилизация, Ярослав Железняк, парламентские выборы

Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся

14:39 27.07.2023
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : ba.org.ua
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Верховная Рада Украины продлила действие военного положения, в связи с чем перенесены и выборы в парламент, сообщил депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 27 июля
„Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года,“ - написал Железняк.
Также на три месяца Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию.
За продление режима военного положения проголосовало 347 депутатов из 361.
За продолжение всеобщей мобилизации проголосовало 334 из 357 депутатов.
В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду. Но в связи с продлением военного положения, выборы проводиться не будут.
24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сроки их действий уже неоднократно продлевались.
Последний раз режим военного положения и всеобщую мобилизацию продлили в мае до 18 августа.
Производство изделий из стекла в Иванове - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 05:09
Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему днюНа днях украинцев "порадовали" перспективой увеличения рабочей недели до 60 часов. Сообщение о возможном нововведении было опубликовано Восточным межрегиональным управлением Государственной службы Украины по вопросам труда. Предлагается ввести 6-дневную рабочую неделю с 10-часовым рабочим днем или пятидневную с рабочим днем по 12 часов
 
НовостиУкраинаВерховная Радавоенное положениемобилизацияЯрослав Железнякпарламентские выборы
 
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