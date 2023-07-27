https://ukraina.ru/20230727/1048304398.html

ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты

ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты - 27.07.2023 Украина.ру

ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинского агента устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ

2023-07-27T14:21

2023-07-27T14:21

2023-07-27T14:21

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Сотрудники ФСБ задержали завербованного спецслужбой Украины военнослужащего Военно-морского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Помимо этого, мужчину подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну.В спецслужбе принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям "Террористический акт", "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Государственная измена", "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну" Уголовного кодекса РФ.По данным статьям задержанному может грозить пожизненное заключение.

https://ukraina.ru/20230718/1048081792.html

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