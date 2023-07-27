ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты - 27.07.2023 Украина.ру
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ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты
ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты - 27.07.2023 Украина.ру
ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинского агента устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
2023-07-27T14:21
2023-07-27T14:21
новости
россия
вмф
черноморский флот вмф россии
спецслужбы
фсб
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Сотрудники ФСБ задержали завербованного спецслужбой Украины военнослужащего Военно-морского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Помимо этого, мужчину подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну.В спецслужбе принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям "Террористический акт", "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Государственная измена", "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну" Уголовного кодекса РФ.По данным статьям задержанному может грозить пожизненное заключение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вмф, черноморский флот вмф россии, спецслужбы, фсб
Новости, Россия, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, спецслужбы, ФСБ

ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты

14:21 27.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинского агента устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ

„ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты“, - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали завербованного спецслужбой Украины военнослужащего Военно-морского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.
Помимо этого, мужчину подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну.
В спецслужбе принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям "Террористический акт", "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Государственная измена", "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну" Уголовного кодекса РФ.
По данным статьям задержанному может грозить пожизненное заключение.
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