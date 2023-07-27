https://ukraina.ru/20230727/1048303697.html

Парламент отправил в отставку министра культуры Украины

Парламент отправил в отставку министра культуры Украины - 27.07.2023 Украина.ру

Парламент отправил в отставку министра культуры Украины

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк

2023-07-27T14:16

2023-07-27T14:16

2023-07-27T14:16

ткаченко

отставка

рада

новости

депутат

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"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (Депутат. - Ред.)", - написал Железняк.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До этого, в 2019 году, он был избран депутатом Верховной Рады. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".

https://ukraina.ru/20230721/1048167620.html

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ткаченко, отставка, рада, новости, депутат