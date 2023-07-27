Парламент отправил в отставку министра культуры Украины - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048303697.html
Парламент отправил в отставку министра культуры Украины
Парламент отправил в отставку министра культуры Украины - 27.07.2023 Украина.ру
Парламент отправил в отставку министра культуры Украины
Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
2023-07-27T14:16
2023-07-27T14:16
ткаченко
отставка
рада
новости
депутат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/66/1029726687_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_23bcc7097b77e0a5a50de81c4360c3cc.jpg
"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (Депутат. - Ред.)", - написал Железняк.На прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До этого, в 2019 году, он был избран депутатом Верховной Рады. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
https://ukraina.ru/20230721/1048167620.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/66/1029726687_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_086eb5eb6cb7196f5f0cd9edc970d1ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ткаченко, отставка, рада, новости, депутат
Ткаченко, отставка, Рада, Новости, депутат

Парламент отправил в отставку министра культуры Украины

14:16 27.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТкаченкоАлександр Ткаченко
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Ткаченко
Читать в
Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (Депутат. - Ред.)", - написал Железняк.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До этого, в 2019 году, он был избран депутатом Верховной Рады. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
21 июля, 15:17
Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страныОтставка министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который, по его словам, сам написал заявление об увольнении, могла бы вызвать хоть каплю уважения к этому человеку
 
ТкаченкоотставкаРадаНовостидепутат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах
14:39Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся
14:25Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна
14:21ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты
14:19НЛО и "российская угроза"
14:16Парламент отправил в отставку министра культуры Украины
14:15Дебош в баре: пьяный украинский дипломат напал на полицейских в Сеуле
14:15Патриарх Кирилл оговорился, назвав президента РФ Владимиром Васильевичем. Путин отреагировал
14:14Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза
14:09Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео
14:04Война с памятниками, воздушные тревоги, поиски выхода. Главное на Украине на 14:00 27 июля
13:48Ваня Добрева о том, как НАТО втягивает Болгарию и Румынию в Третью мировую войну
13:36Лихачёв рассказал об атомном потенциале Африки
13:34Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке
13:32На Украине повреждены десятки объектов портовой инфраструктуры — вице-премьер
13:21Путин предложил открыть в Африке русскоязычные школы
13:20Африка сможет не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия - Путин
13:20На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
13:09Как погиб разведчик Николай Кузнецов
12:41Украина.ру примет участие в проекте "Школа молодого военкора"
Лента новостейМолния