Парламент отправил в отставку министра культуры Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТкаченкоАлександр Ткаченко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Ткаченко
Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом 27 июля сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (Депутат. - Ред.)", - написал Железняк.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До этого, в 2019 году, он был избран депутатом Верховной Рады. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".