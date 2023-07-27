Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза - 27.07.2023 Украина.ру
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Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза
Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза - 27.07.2023 Украина.ру
Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза
Африка должна быть представлена в Совете безопасности ООН и надеется на поддержку России в этом устремлении, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани
2023-07-27T14:14
2023-07-27T14:14
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африка
саммит "россия-африка"
оон
совбез оон
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Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани заявил, что Африка борется за многосторонний, многополярный мир. Африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частности, система ООН, отметил Ассумани.Он добавил, что он, как и его преемник на этом посту, будут работать над этим.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, африка, саммит "россия-африка", оон, совбез оон
Новости, Россия, Африка, саммит "Россия-Африка", ООН, Совбез ООН

Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза

14:14 27.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Африка должна быть представлена в Совете безопасности ООН и надеется на поддержку России в этом устремлении, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани
Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани заявил, что Африка борется за многосторонний, многополярный мир. Африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частности, система ООН, отметил Ассумани.
„Поэтому Африка, конечно, имеет право на активное участие в принятии решений, в частности, в числе постоянных членов Совета безопасности“, — заявил глава Африканского союза.
Он добавил, что он, как и его преемник на этом посту, будут работать над этим.
"Я надеюсь, что великая дело в продвижении Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией“, - добавил Ассумани.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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