https://ukraina.ru/20230727/1048303199.html

Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза

Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза - 27.07.2023 Украина.ру

Африка должна быть представлена в Совбезе ООН - глава Африканского союза

Африка должна быть представлена в Совете безопасности ООН и надеется на поддержку России в этом устремлении, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани

2023-07-27T14:14

2023-07-27T14:14

2023-07-27T14:14

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Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани заявил, что Африка борется за многосторонний, многополярный мир. Африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частности, система ООН, отметил Ассумани.Он добавил, что он, как и его преемник на этом посту, будут работать над этим.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

https://ukraina.ru/20230727/1048301153.html

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