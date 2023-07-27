Африка сможет не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия - Путин
13:20 27.07.2023 (обновлено: 13:21 27.07.2023)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
В перспективе Африка может стать экспортёром различных видов продовольствия, заявил президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступил на саммите „Россия-Африка“.
Россия будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы, отметил он.
Помимо этого, Россия стремится активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов.
„Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства, Африка, в перспективе, может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортёром различных видов продовольствия“, - сказал Путин.
Президент уверил, что со стороны России будет только поддержка в этом.
Президент подчеркнул, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса.
24 июля, 10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"