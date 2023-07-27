https://ukraina.ru/20230727/1048301153.html

Африка сможет не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия - Путин

Африка сможет не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия - Путин - 27.07.2023 Украина.ру

Африка сможет не только накормить себя, но и стать экспортёром продовольствия - Путин

В перспективе Африка может стать экспортёром различных видов продовольствия, заявил президент России Владимир Путин

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:21

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владимир путин

экспорт

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Президент России Владимир Путин выступил на саммите „Россия-Африка“.Россия будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы, отметил он. Помимо этого, Россия стремится активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов.Президент уверил, что со стороны России будет только поддержка в этом.Президент подчеркнул, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

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новости, россия, саммит "россия-африка", африка, владимир путин, экспорт