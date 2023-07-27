Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна - 27.07.2023 Украина.ру
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Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна
Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна - 27.07.2023 Украина.ру
Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна
Президент России заявил об этом на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге
2023-07-27T14:25
2023-07-27T14:25
новости
африка
зерновая сделка
россия
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Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 июля, во время выступления на саммите "Россия-Африка", который проходит в Санкт-Петерурге.По словам Путина, Россия может в ближайшие три-четыре месяца обеспечить бесплатную поставку зерна в Буркина Фасо, Мали, Эритрею, Сомали, Центральноафриканскую Республику.Также Путин отметил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн груза, но более 70% проступило в страны с высоким достатком.Как сообщало издание Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит Второй саммит "Россия-Африка", 49 стран этого континента подтвердило участие в мероприятии. В рамках мероприятия организована масштабная выставочная экспозиция, а также площадка для проведения деловых встреч.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, африка, зерновая сделка, россия
Новости, Африка, зерновая сделка, Россия

Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна

14:25 27.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России заявил об этом на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге
Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 июля, во время выступления на саммите "Россия-Африка", который проходит в Санкт-Петерурге.
По словам Путина, Россия может в ближайшие три-четыре месяца обеспечить бесплатную поставку зерна в Буркина Фасо, Мали, Эритрею, Сомали, Центральноафриканскую Республику.
Также Путин отметил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн груза, но более 70% проступило в страны с высоким достатком.
Как сообщало издание Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит Второй саммит "Россия-Африка", 49 стран этого континента подтвердило участие в мероприятии. В рамках мероприятия организована масштабная выставочная экспозиция, а также площадка для проведения деловых встреч.
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 10:58
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
 
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