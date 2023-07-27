https://ukraina.ru/20230727/1048301073.html

Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна

Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна - 27.07.2023 Украина.ру

Путин: Россия готова бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тонн зерна

Президент России заявил об этом на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге

2023-07-27T14:25

2023-07-27T14:25

2023-07-27T14:25

новости

африка

зерновая сделка

россия

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Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 июля, во время выступления на саммите "Россия-Африка", который проходит в Санкт-Петерурге.По словам Путина, Россия может в ближайшие три-четыре месяца обеспечить бесплатную поставку зерна в Буркина Фасо, Мали, Эритрею, Сомали, Центральноафриканскую Республику.Также Путин отметил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн груза, но более 70% проступило в страны с высоким достатком.Как сообщало издание Украина.ру, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит Второй саммит "Россия-Африка", 49 стран этого континента подтвердило участие в мероприятии. В рамках мероприятия организована масштабная выставочная экспозиция, а также площадка для проведения деловых встреч.

https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html

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новости, африка, зерновая сделка, россия