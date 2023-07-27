https://ukraina.ru/20230727/1048297160.html

Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT

Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT - 27.07.2023 Украина.ру

Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT

Запад и Украина признали, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, которую поставили для проведения операции. Об этом пишет издание Financial Times

2023-07-27T12:34

2023-07-27T12:34

2023-07-27T12:34

контрнаступление

нато

снаряжение

киев

новости

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"Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. <...> Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции", — говорится в материале.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ukraina.ru/20230727/1048289425.html

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контрнаступление, нато, снаряжение, киев, новости