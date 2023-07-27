Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Запад и Украина признали, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, которую поставили для проведения операции. Об этом пишет издание Financial Times
"Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. <...> Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции", — говорится в материале.
Украинское контрнаступление началось в июне.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
09:37Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступленияВ украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости