https://ukraina.ru/20230727/1048296437.html
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что - 27.07.2023 Украина.ру
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
Владимир Зеленский приехал в Днепр (Днепропетровск), где провел заседание Ставки, заслушав доклады командующих, а заодно поздравил генералов с прошедшими днями рождения и подарил подарки. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Политика страны"
2023-07-27T12:15
2023-07-27T12:15
2023-07-27T12:15
владимир зеленский
новости
валерий залужный
александр сырский
пистолет
подарок
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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному Зеленский вручил именно оружие, а командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - картину."Подарил пистолет и поставил к стенке? Было бы очень хорошо", "Было бы хорошо, если бы Зеленский сам из него застрелился", "А что это на картине? Черный лебедь? Наркоманские письмена?", "Это символ Украины, которая летит в ад", "А этот пистолет - поставка США?" - отреагировали пользователи сети.Параллельно Зеленский успевает просить оружие у Запада, а накануне вечером в своем очередном видеообращении заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины".Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума, на котором почти 97% местных жителей высказались за объединение с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048296314_80:0:660:435_1920x0_80_0_0_47fcca27e8b2cb5f9c6e8cffd8ea786e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, валерий залужный, александр сырский, пистолет, подарок
Владимир Зеленский, Новости, Валерий Залужный, Александр Сырский, пистолет, подарок
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
Владимир Зеленский приехал в Днепр (Днепропетровск), где провел заседание Ставки, заслушав доклады командующих, а заодно поздравил генералов с прошедшими днями рождения и подарил подарки. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Политика страны"
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному Зеленский вручил именно оружие, а командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - картину.
"Подарил пистолет и поставил к стенке? Было бы очень хорошо", "Было бы хорошо, если бы Зеленский сам из него застрелился", "А что это на картине? Черный лебедь? Наркоманские письмена?", "Это символ Украины, которая летит в ад", "А этот пистолет - поставка США?" - отреагировали пользователи сети.
Параллельно Зеленский успевает просить оружие у Запада, а накануне вечером в своем очередном видеообращении заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины".
Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума, на котором почти 97% местных жителей высказались за объединение с Россией.