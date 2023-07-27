https://ukraina.ru/20230727/1048296437.html

"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что

"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что - 27.07.2023 Украина.ру

"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что

Владимир Зеленский приехал в Днепр (Днепропетровск), где провел заседание Ставки, заслушав доклады командующих, а заодно поздравил генералов с прошедшими днями рождения и подарил подарки. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Политика страны"

2023-07-27T12:15

2023-07-27T12:15

2023-07-27T12:15

владимир зеленский

новости

валерий залужный

александр сырский

пистолет

подарок

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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному Зеленский вручил именно оружие, а командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - картину."Подарил пистолет и поставил к стенке? Было бы очень хорошо", "Было бы хорошо, если бы Зеленский сам из него застрелился", "А что это на картине? Черный лебедь? Наркоманские письмена?", "Это символ Украины, которая летит в ад", "А этот пистолет - поставка США?" - отреагировали пользователи сети.Параллельно Зеленский успевает просить оружие у Запада, а накануне вечером в своем очередном видеообращении заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины".Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума, на котором почти 97% местных жителей высказались за объединение с Россией.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, валерий залужный, александр сырский, пистолет, подарок