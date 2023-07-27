"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048296437.html
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что - 27.07.2023 Украина.ру
"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
Владимир Зеленский приехал в Днепр (Днепропетровск), где провел заседание Ставки, заслушав доклады командующих, а заодно поздравил генералов с прошедшими днями рождения и подарил подарки. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Политика страны"
2023-07-27T12:15
2023-07-27T12:15
владимир зеленский
новости
валерий залужный
александр сырский
пистолет
подарок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048296314_0:0:773:435_1920x0_80_0_0_071f15cb7fcaeb2a79c62d08f78c2a53.png
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному Зеленский вручил именно оружие, а командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - картину."Подарил пистолет и поставил к стенке? Было бы очень хорошо", "Было бы хорошо, если бы Зеленский сам из него застрелился", "А что это на картине? Черный лебедь? Наркоманские письмена?", "Это символ Украины, которая летит в ад", "А этот пистолет - поставка США?" - отреагировали пользователи сети.Параллельно Зеленский успевает просить оружие у Запада, а накануне вечером в своем очередном видеообращении заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины".Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума, на котором почти 97% местных жителей высказались за объединение с Россией.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048296314_80:0:660:435_1920x0_80_0_0_47fcca27e8b2cb5f9c6e8cffd8ea786e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, новости, валерий залужный, александр сырский, пистолет, подарок
Владимир Зеленский, Новости, Валерий Залужный, Александр Сырский, пистолет, подарок

"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что

12:15 27.07.2023
 
© Политика страны
© Политика страны
Читать в
Владимир Зеленский приехал в Днепр (Днепропетровск), где провел заседание Ставки, заслушав доклады командующих, а заодно поздравил генералов с прошедшими днями рождения и подарил подарки. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Политика страны"
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному Зеленский вручил именно оружие, а командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - картину.
© Политика страны
© Политика страны
© Политика страны
© Политика страны
"Подарил пистолет и поставил к стенке? Было бы очень хорошо", "Было бы хорошо, если бы Зеленский сам из него застрелился", "А что это на картине? Черный лебедь? Наркоманские письмена?", "Это символ Украины, которая летит в ад", "А этот пистолет - поставка США?" - отреагировали пользователи сети.
Параллельно Зеленский успевает просить оружие у Запада, а накануне вечером в своем очередном видеообращении заявил о подготовке перечня комплексных шагов по деоккупации Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины".
Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума, на котором почти 97% местных жителей высказались за объединение с Россией.
 
Владимир ЗеленскийНовостиВалерий ЗалужныйАлександр Сырскийпистолетподарок
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала