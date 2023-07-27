https://ukraina.ru/20230727/1048294302.html
Лихачёв рассказал об атомном потенциале Африки
Лихачёв рассказал об атомном потенциале Африки - 27.07.2023 Украина.ру
Лихачёв рассказал об атомном потенциале Африки
Африка обладает огромным потенциалом роста в области атомной энергетики, что поможет повысить качество жизни населения континента, заявил гендиректор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачёв. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-27T13:36
2023-07-27T13:36
2023-07-27T13:36
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африка
саммит "россия-африка"
алексей лихачев
росатом
аэс
атомная электростанция
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Гендиректор „Росатома“ Алексей Лихачёв выступил на саммите „Россия-Африка“ на сессии „Атомные технологии для развития Африка“.Лихачёв отметил тенденцию, что населения Африка вскоре может составлять не пятую часть населения Земли, а третью.При этом, отметил глава „Росатома“, наблюдается диспропорция в электрогенерации в мире. В 2022 году на планете было выработано примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке - меньше одного, отметил он. Такая диспропорция не может долго сохраняться.Африка представляет собой „огромный потенциал роста технологий и качества жизни людей“, считает Лихачёв.В ЮАР уже эксплуатируется атомная электростанция, что дало Африке возможность „почувствовать вкус“ мирного атома. Лихачёв напомнил, что с участием России строится первая АЭС в Египте.Саммит и форум „Россия-Африка“ проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, африка, саммит "россия-африка", алексей лихачев, росатом, аэс, атомная электростанция, атомная энергетика
Новости, Россия, Африка, саммит "Россия-Африка", Алексей Лихачев, Росатом, АЭС, атомная электростанция, атомная энергетика
Лихачёв рассказал об атомном потенциале Африки
Африка обладает огромным потенциалом роста в области атомной энергетики, что поможет повысить качество жизни населения континента, заявил гендиректор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачёв. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Гендиректор „Росатома“ Алексей Лихачёв выступил на саммите „Россия-Африка“ на сессии „Атомные технологии для развития Африка“.
Лихачёв отметил тенденцию, что населения Африка вскоре может составлять не пятую часть населения Земли, а третью.
При этом, отметил глава „Росатома“, наблюдается диспропорция в электрогенерации в мире. В 2022 году на планете было выработано примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке - меньше одного, отметил он. Такая диспропорция не может долго сохраняться.
"Очевидно, что государства Африканского континента будут активно заниматься строительством электрогенерирующих мощностей в ближайшие десятилетия", - добавил Лихачев.
Африка представляет собой „огромный потенциал роста технологий и качества жизни людей“, считает Лихачёв.
"Мы уверены, что атомные технологии в ближайшие годы будут востребованы Африкой очень активно", - отметил глава „Росатома".
В ЮАР уже эксплуатируется атомная электростанция, что дало Африке возможность „почувствовать вкус“ мирного атома. Лихачёв напомнил, что с участием России строится первая АЭС в Египте.
Саммит и форум „Россия-Африка“ проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля.