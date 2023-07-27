В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - 27.07.2023 Украина.ру
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В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - 27.07.2023 Украина.ру
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
Памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину демонтировали в Полтаве. Об этом 27 июля сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
2023-07-27T10:14
2023-07-27T10:35
пушкин
новости
полтава
снос
ватутин
декоммунизация
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"В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину", - написала Геращенко.Как сообщает местное издание "Полтавщина", работники коммунального предприятия "Декоративные культуры" приступили к демонтажу памятников Ватутину, Пушкину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. Планируемый демонтаж памятника Зыгину состоится позже из-за его веса и сложности работ.По данным издания, бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области Украины.В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос указанных памятников, не дожидаясь приказа от Минкультуры Украины.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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пушкин, новости, полтава, снос, ватутин, декоммунизация
Пушкин, Новости, Полтава, снос, Ватутин, декоммунизация

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

10:14 27.07.2023 (обновлено: 10:35 27.07.2023)
 
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Памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину демонтировали в Полтаве. Об этом 27 июля сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
"В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину", - написала Геращенко.
Как сообщает местное издание "Полтавщина", работники коммунального предприятия "Декоративные культуры" приступили к демонтажу памятников Ватутину, Пушкину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. Планируемый демонтаж памятника Зыгину состоится позже из-за его веса и сложности работ.
По данным издания, бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области Украины.
В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос указанных памятников, не дожидаясь приказа от Минкультуры Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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