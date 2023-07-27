https://ukraina.ru/20230727/1048290073.html

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - 27.07.2023 Украина.ру

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

Памятники русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину демонтировали в Полтаве. Об этом 27 июля сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале

2023-07-27T10:14

2023-07-27T10:14

2023-07-27T10:35

пушкин

новости

полтава

снос

ватутин

декоммунизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048291539_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_b11d18fe143ac85d93851b16b9d423b3.jpg

"В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину", - написала Геращенко.Как сообщает местное издание "Полтавщина", работники коммунального предприятия "Декоративные культуры" приступили к демонтажу памятников Ватутину, Пушкину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. Планируемый демонтаж памятника Зыгину состоится позже из-за его веса и сложности работ.По данным издания, бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области Украины.В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос указанных памятников, не дожидаясь приказа от Минкультуры Украины.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пушкин, новости, полтава, снос, ватутин, декоммунизация