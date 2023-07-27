ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
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ФСБ России 27 июля сообщила, что выявила новое зарубежное судно, которое ранее могли использовать для доставки взрывчатки на Украину: это сухогруз ВМО RIVER, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону за зерном
"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - говорится в материале.
Следы взрывчатки - динитротолуол и тротил - нашли 26 июля на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, ранее судно заходило в украинский порт, уточнили в ведомстве.
Следствие установило, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области.
Принято решение о запрете прохода судна под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ".
24 июля, 09:10ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-ДонуНа днях в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Об этом 24 июля сообщает ЦОС ФСБ