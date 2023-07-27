https://ukraina.ru/20230727/1048289772.html

ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину

ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину - 27.07.2023 Украина.ру

ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину

ФСБ России 27 июля сообщила, что выявила новое зарубежное судно, которое ранее могли использовать для доставки взрывчатки на Украину: это сухогруз ВМО RIVER, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону за зерном

2023-07-27T10:02

2023-07-27T10:02

2023-07-27T10:02

фсб

судно

новости

взрывчатка

украина

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"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - говорится в материале.Следы взрывчатки - динитротолуол и тротил - нашли 26 июля на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, ранее судно заходило в украинский порт, уточнили в ведомстве.Следствие установило, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области.Принято решение о запрете прохода судна под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ".

https://ukraina.ru/20230724/1048200838.html

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фсб, судно, новости, взрывчатка, украина