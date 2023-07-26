"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО - 26.07.2023 Украина.ру
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"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО
"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО - 26.07.2023 Украина.ру
"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия —... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T20:02
2023-07-26T20:02
видео
богдан безпалько
россия
африка
нато
украина
крымский мост
казахстан
черное море
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия — Африка", а также рассказал о вероятных итогах совета Украина – НАТО по Черному морю: 00:41 - Саммит "Россия — Африка": чего больше всего опасается Запад? 09:02 - Совет Украина – НАТО: вероятность силовых акций в Чёрном море; 12:50 - Что символизирует Крымский мост для Украины? 15:39 - Перспективы отношений России и Казахстана; 19:14 – Методы свержения киевского режима.
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видео, богдан безпалько, россия, африка, нато, украина, крымский мост, казахстан, черное море
Видео, Богдан Безпалько, Россия, Африка, НАТО, Украина, Крымский мост, Казахстан, Черное море

"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО

20:02 26.07.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия — Африка", а также рассказал о вероятных итогах совета Украина – НАТО по Черному морю:

00:41 - Саммит "Россия — Африка": чего больше всего опасается Запад?
09:02 - Совет Украина – НАТО: вероятность силовых акций в Чёрном море;
12:50 - Что символизирует Крымский мост для Украины?
15:39 - Перспективы отношений России и Казахстана;
19:14 – Методы свержения киевского режима.
Илья Мощанский интервью
04:55
Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания
 
ВидеоБогдан БезпалькоРоссияАфрикаНАТОУкраинаКрымский мостКазахстанЧерное море
 
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