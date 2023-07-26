https://ukraina.ru/20230726/1048282441.html
"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО
"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО - 26.07.2023 Украина.ру
"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия —... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T20:02
2023-07-26T20:02
2023-07-26T20:02
видео
богдан безпалько
россия
африка
нато
украина
крымский мост
казахстан
черное море
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия — Африка", а также рассказал о вероятных итогах совета Украина – НАТО по Черному морю: 00:41 - Саммит "Россия — Африка": чего больше всего опасается Запад? 09:02 - Совет Украина – НАТО: вероятность силовых акций в Чёрном море; 12:50 - Что символизирует Крымский мост для Украины? 15:39 - Перспективы отношений России и Казахстана; 19:14 – Методы свержения киевского режима.
https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, богдан безпалько, россия, африка, нато, украина, крымский мост, казахстан, черное море
Видео, Богдан Безпалько, Россия, Африка, НАТО, Украина, Крымский мост, Казахстан, Черное море