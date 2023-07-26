https://ukraina.ru/20230726/1048282441.html

"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО

"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО - 26.07.2023 Украина.ру

"Будете возить на лошадях": Безпалько об итогах совета Украина - НАТО

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия —... Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T20:02

2023-07-26T20:02

2023-07-26T20:02

видео

богдан безпалько

россия

африка

нато

украина

крымский мост

казахстан

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048282285_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fa98cfd11d3562f6915f018a1ad6e89.jpg.webp

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал оценку предстоящему саммиту "Россия — Африка", а также рассказал о вероятных итогах совета Украина – НАТО по Черному морю: 00:41 - Саммит "Россия — Африка": чего больше всего опасается Запад? 09:02 - Совет Украина – НАТО: вероятность силовых акций в Чёрном море; 12:50 - Что символизирует Крымский мост для Украины? 15:39 - Перспективы отношений России и Казахстана; 19:14 – Методы свержения киевского режима.

https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, богдан безпалько, россия, африка, нато, украина, крымский мост, казахстан, черное море