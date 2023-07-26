https://ukraina.ru/20230726/1048280502.html

СБУ взяла ответственность за теракт на Крымском мосту, депутаты Рады не поедут на Мальдивы. Итоги 26 июля

СБУ взяла ответственность за теракт на Крымском мосту, депутаты Рады не поедут на Мальдивы. Итоги 26 июля - 26.07.2023 Украина.ру

СБУ взяла ответственность за теракт на Крымском мосту, депутаты Рады не поедут на Мальдивы. Итоги 26 июля

Теракт на Крымском мосту прошлой осенью – дело рук СБУ; украинских чиновников не выпускают на границу; тринадцатилетняя девочка из Хмельницкого получает угрозы... Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T18:49

2023-07-26T18:49

2023-07-26T18:50

эксклюзив

хроники

верховная рада

крымский мост

мальдивы

депутаты

украина

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Теракт на Крымском мосту прошлой осенью – дело рук СБУ; украинских чиновников не выпускают на границу; тринадцатилетняя девочка из Хмельницкого получает угрозы от радикалов.Теракт на Крымском мосту осенью 2022 годуГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк от лица спецслужбы взял ответственность за атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года:"Много разных операций, специальных операций. О них мы сможем, наконец-то, говорить вслух после победы, об отдельных мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня даже надел соответствующую футболку: это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - сказал он.Малюк указал на стоящего рядом с ним мужчину, на футболке которого была распечатана фотография Крымского моста с горящим пролетом.Единый украинский телемарафон в этот момент транслировал церемонию введения в оборот почтовой марке, посвященной СБУ и террористическим атакам на Крымский мост.8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека – семья, ехавшая в Крым из Белгорода.Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил двумя днями председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, комментируя уже вторую атаку на объект.17 июля Киев атаковал Крымский мост повторно. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице."Для властей киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", - сказал Бастрыкин.Российские следственные органы не раз называли украинские спецслужбы виновными в этих терактах.21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева, которая должна быть нейтрализована.Радикалы грозятся "переломать ноги" девочке из ХмельникогоВ Хмельницком разгорелся новый скандал на музыкально-языковую тему: тринадцатилетняя местная жительница записала нейтральное видео, танцуя на улице города под песню "Ева, я любила тебя" российской поп-группы "Винтаж". Песня была популярна в начале 2010-х и теперь воспринимается как ностальгическая.В местных телеграм-каналах моментально разлетелось сообщение:"В Хмельницком девочка танцевала под российскую музыку на фоне портретов погибших Героев на "стометровке" (Проскуровская улица города – ред.)"Действительно, на видео, за спиной девочки видны стенды с фотографиями погибших украинских военнослужащих.На девочку моментально обрушилась волна ненависти и угроз, как позже она написала в своих соцсетях:В это же время, она и сыронизировала над угрозами, написав, что "Я посмотрю, как они будут бить 13-ти летнюю девочку", и порадовавшись, что просмотры ее видео значительно выросли благодаря негативной реакции.При этом само видео на фоне солдат она удалила, извинившись за ошибку, но добавила, что "на этом месте спят алкаши и бомжи, поют и танцуют другие люди, проходят праздники и ярмарки", а реакцию вызвало только ее невинное видео.Вереница музыкально-языковых скандалов продолжается уже несколько недель: в воскресенье в Белой Церкви Киевской области, в парке произошла зрелищная драка под песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", так как одни отдыхающие требовали выключить "музыку врага", а другие, в числе которых были военные – отказались.Украинские чиновники больше не поедут на МальдивыЗампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов поехал на Мальдивы во время военного положения.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило "Слугу" в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Информация вызвала бурную общественную реакцию. В том числе, и у коллег депутатов:Украинская певица и депутат Верховной Рады София Федина уверена, что "Слуги народа" совсем "попутали берега"."Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ (!), слуга народа Юрий Аристов, по источникам "Следствие.инфо" в июле отдыхал на Мальдивах. Дипломатическая миссия? Контрразведка? Шутки шутками, но как уехал нардеп? Женщин из Европейской солидарности не пускали на конференции в Европу", - написала она.Депутат, уехавший во время войны с Украины на иностранный пляж – предатель, написал Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя скандал с Аристовым."Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", вас не будет таких", - подчеркнул украинский президент.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.В завершение дня депутат Верховной Рады (ВР) от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале о том, что украинские пограничники не выпускают с Украины любых чиновников, по распоряжению Офиса президента Украины:"И смешно и грустно. Самое забавное, что в этом здании находится наш Комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история с отоплением", - прокомментировал эту информацию депутат ВР от партии "Голос" Ярослав Железняк.

https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html

https://ukraina.ru/20230726/1048272888.html

https://ukraina.ru/20230726/1048274607.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, верховная рада, крымский мост, мальдивы, депутаты, украина