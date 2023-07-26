Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ - 26.07.2023 Украина.ру
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Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ
Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ - 26.07.2023 Украина.ру
Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ
Глава СБУ Василий Малюк назвал теракт на Крымском мосту осенью 2022 года результатом действий СБУ. Об этом он сообщил на церемонии гашения новой марки "Укрпошты" в Днепропетровске
2023-07-26T17:50
2023-07-26T17:52
новости
василий малюк
сбу
крымский мост
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"Много разных операций, специальных операций, о которых мы сможем говорить после победы. Про некоторые из них мы вообще не будем говорить. Микола надел соответствующую футболку, - Малюк показал на коллегу рядом с ним. - Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года".На черной футболке Миколы нарисован горящий Крымский мост. Под изображением - надпись на украинском: Хто, як не ми, спалить мости?" ("Кто, как не мы сожжет мосты?").8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека.
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новости, василий малюк, сбу, крымский мост
Новости, Василий Малюк, СБУ, Крымский мост

Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ

17:50 26.07.2023 (обновлено: 17:52 26.07.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава СБУ Василий Малюк назвал теракт на Крымском мосту осенью 2022 года результатом действий СБУ. Об этом он сообщил на церемонии гашения новой марки "Укрпошты" в Днепропетровске
"Много разных операций, специальных операций, о которых мы сможем говорить после победы. Про некоторые из них мы вообще не будем говорить. Микола надел соответствующую футболку, - Малюк показал на коллегу рядом с ним. - Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года".
На черной футболке Миколы нарисован горящий Крымский мост. Под изображением - надпись на украинском: Хто, як не ми, спалить мости?" ("Кто, как не мы сожжет мосты?").
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека.
Крымский мост
8 октября 2022, 16:46
Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей
 
НовостиВасилий МалюкСБУКрымский мост
 
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