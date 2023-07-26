https://ukraina.ru/20230726/1048279823.html

Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ

Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ - 26.07.2023 Украина.ру

Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ

Глава СБУ Василий Малюк назвал теракт на Крымском мосту осенью 2022 года результатом действий СБУ. Об этом он сообщил на церемонии гашения новой марки "Укрпошты" в Днепропетровске

2023-07-26T17:50

2023-07-26T17:50

2023-07-26T17:52

новости

василий малюк

сбу

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383171_0:8:1042:594_1920x0_80_0_0_c74b931c5801bd4405a418100aaf40b6.jpg

"Много разных операций, специальных операций, о которых мы сможем говорить после победы. Про некоторые из них мы вообще не будем говорить. Микола надел соответствующую футболку, - Малюк показал на коллегу рядом с ним. - Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года".На черной футболке Миколы нарисован горящий Крымский мост. Под изображением - надпись на украинском: Хто, як не ми, спалить мости?" ("Кто, как не мы сожжет мосты?").8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека.

https://ukraina.ru/20221008/1039524521.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий малюк, сбу, крымский мост