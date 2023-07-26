Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный - 26.07.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный
Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный - 26.07.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный
За последние две недели мы освободили гораздо большую территорию от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-07-26T17:50
2023-07-26T17:50
интервью
юрий кнутов
всу
токмак
черное море
черноморский флот
турция
пво
"калибр"
герань
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны. По его словам, комплексы ПВО направляю туда, где они сейчас нужны больше всего.- Юрий Альбертович, на какие системы ПВО на этот раз возлагает надежды Зеленский?- Речь идет о том, что будут использоваться обычные зенитные установки еще советского образца ЗУ-23, пулеметы типа Калашникова с приборами ночного видения, с тепловизорами и колллиматорными прицелами, что позволит стрелять по дронам типа "Герань".Кроме того, там появились испанские и американские пусковые установки малой дальности, то есть они все предназначены для борьбы с беспилотниками. Зеленский просит также французские комплексы Samp/T – Mamba и комплексы Patriot. Это уже более серьезные системы франко-итальянский Samp/T – Mamba может бороться не только с "геранями", но и с крылатыми ракетами, "Калибрами", Х-101, Х-55.В общем, Зеленский хочет создать полноценные силы ПВО. Но у нас есть средства подавления этих систем с помощью РЭБ и противорадиолокационных систем. Они эффективно выводили из строя Patriot и современные натовские комплексы ПВО.- Сможет ли украинская сторона противокорабельными ракетами нивелировать превосходство ЧФ России на море?- Противокорабельные ракет повлияли на ситуацию и их применение будет сказываться на действиях Черноморского флота. Но наши ракеты типа "Оникс", относительно которых представитель ВВС Украины признал, что на Украине нет средств, способных с ними бороться, не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей натовские аналоги.Если мы будем грамотно использовать средства защиты, в первую очередь, "Панцирь" в морской модификации, комплексы "Полимент-Редут", морской вариант С-350 "Витязь", это позволит прикрывать наши корабли независимо от места х нахождения, недалеко от Одессы или в Севастополе.- Как вы считаете, ВМС Румынии и Болгарии способны порвать морскую блокаду украинских портов после прекращения зерновой сделки?- Ни румынский, ни болгарский флоты не обладают необходимыми возможностями, чтобы противодействовать Черноморскому. Единственный флот, который имеет соответствующие силы, это турецкий.Но Турция занимает нейтральную позицию и активное применение ее флота пока не предусматривается. Все остальные флоты – устаревшие, серьезной угрозы не представляют и корабли этих флотов сами являются мишенями.- Украинские ресурсы сообщили об авиаударах российских ВКС по острову Змеиный. А насколько важен этот клочок суши для контроля над акваторией Черного моря?- Он играет роль, в том числе и для обстрелов противокорабельными ракетами транспортных путей из Одессы в Турцию. Поэтому за этот остров опять может разгореться борьба.На сегодняшний день удержать его сложно: он каменистый, почти пустой, любые объекты, которые на нем расположены, легко просматриваются и становятся целями для наших ВКС. Остров будет представлять интерес только в том случае, если мы перейдем к активным наступательным действиям в районе Одессы.- А когда такой вариант станет возможным?- Пока говорить об этом рано. Все будет решаться от развития ситуации на фронте. Сегодня пришла информация, что ВСУ активизировали резко свои наступательные действия на Ореховском направлении. Это Орехово, Токмак, Мелитополь. Но мы добились определённых успехов на Авдеевском и Купянском направлениях. Я бы даже сказал, что мы смогли взять под контроль даже большую часть территории, чем Украина.За последние две недели мы гораздо большую территорию освободили от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня. Если мы будем успешно отбивать атаки на артемовском, ореховском и угледарском направлениях, а пока у нас это получается, то появятся перспективы и работать в сторону Одессы.- Сегодня также сообщалось о массированной атаке бронегруппы ВСУ в районе Работино. Почему украинское командование упорно бьет на одних и тех же участках фронта? Неужели они почувствовали, что наша оборона может дать слабину?- Нет, они просто рассчитывают на усталость наших войск. Люди, которые возвращаются с фронта, приезжают в отпуск, высказывают страшную мысль: мы устали их убивать.Расчет делается на то, что в какой-то момент мы устанем это делать и противник сможет пробить брешь, подтянуть резервы, расширить прорыв и выйти в сторону Токмака, Запорожскую АЭС со стороны Энергодара. Вот такая примитивная и жестокая тактика.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20230726/1048261750.html
https://ukraina.ru/20230726/1048275584.html
токмак
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, юрий кнутов, всу, токмак, черное море, черноморский флот, турция, пво, "калибр", герань, румыния, болгария, змеиный
Интервью, Юрий Кнутов, ВСУ, Токмак, Черное море, Черноморский флот, Турция, ПВО, "Калибр", Герань, Румыния, Болгария, Змеиный

Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный

17:50 26.07.2023
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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За последние две недели мы освободили гораздо большую территорию от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны. По его словам, комплексы ПВО направляю туда, где они сейчас нужны больше всего.
- Юрий Альбертович, на какие системы ПВО на этот раз возлагает надежды Зеленский?
- Речь идет о том, что будут использоваться обычные зенитные установки еще советского образца ЗУ-23, пулеметы типа Калашникова с приборами ночного видения, с тепловизорами и колллиматорными прицелами, что позволит стрелять по дронам типа "Герань".
Кроме того, там появились испанские и американские пусковые установки малой дальности, то есть они все предназначены для борьбы с беспилотниками.
Зеленский просит также французские комплексы Samp/T – Mamba и комплексы Patriot. Это уже более серьезные системы франко-итальянский Samp/T – Mamba может бороться не только с "геранями", но и с крылатыми ракетами, "Калибрами", Х-101, Х-55.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
В общем, Зеленский хочет создать полноценные силы ПВО. Но у нас есть средства подавления этих систем с помощью РЭБ и противорадиолокационных систем. Они эффективно выводили из строя Patriot и современные натовские комплексы ПВО.
- Сможет ли украинская сторона противокорабельными ракетами нивелировать превосходство ЧФ России на море?
- Противокорабельные ракет повлияли на ситуацию и их применение будет сказываться на действиях Черноморского флота. Но наши ракеты типа "Оникс", относительно которых представитель ВВС Украины признал, что на Украине нет средств, способных с ними бороться, не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей натовские аналоги.
Если мы будем грамотно использовать средства защиты, в первую очередь, "Панцирь" в морской модификации, комплексы "Полимент-Редут", морской вариант С-350 "Витязь", это позволит прикрывать наши корабли независимо от места х нахождения, недалеко от Одессы или в Севастополе.
- Как вы считаете, ВМС Румынии и Болгарии способны порвать морскую блокаду украинских портов после прекращения зерновой сделки?
- Ни румынский, ни болгарский флоты не обладают необходимыми возможностями, чтобы противодействовать Черноморскому. Единственный флот, который имеет соответствующие силы, это турецкий.
Но Турция занимает нейтральную позицию и активное применение ее флота пока не предусматривается. Все остальные флоты – устаревшие, серьезной угрозы не представляют и корабли этих флотов сами являются мишенями.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
09:28
Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд лиСегодня все условия для возникновения полномасштабной войны со многими участниками на Черном море уже созданы. Так, 17 июля 2023 года, устав терпеть невыполнение своих условий и обещаний партнеров, Россия вышла из так называемой "зерновой сделки"
- Украинские ресурсы сообщили об авиаударах российских ВКС по острову Змеиный. А насколько важен этот клочок суши для контроля над акваторией Черного моря?
- Он играет роль, в том числе и для обстрелов противокорабельными ракетами транспортных путей из Одессы в Турцию. Поэтому за этот остров опять может разгореться борьба.
На сегодняшний день удержать его сложно: он каменистый, почти пустой, любые объекты, которые на нем расположены, легко просматриваются и становятся целями для наших ВКС. Остров будет представлять интерес только в том случае, если мы перейдем к активным наступательным действиям в районе Одессы.
- А когда такой вариант станет возможным?
- Пока говорить об этом рано. Все будет решаться от развития ситуации на фронте. Сегодня пришла информация, что ВСУ активизировали резко свои наступательные действия на Ореховском направлении. Это Орехово, Токмак, Мелитополь.
Но мы добились определённых успехов на Авдеевском и Купянском направлениях. Я бы даже сказал, что мы смогли взять под контроль даже большую часть территории, чем Украина.
За последние две недели мы гораздо большую территорию освободили от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня. Если мы будем успешно отбивать атаки на артемовском, ореховском и угледарском направлениях, а пока у нас это получается, то появятся перспективы и работать в сторону Одессы.
16:18
Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страныКогда несколько дней назад появилась информация о том, что искусственный интеллект (ИИ) предложил Киеву сдаться России сейчас, чтобы не потерять 38% территории Украины, которая была под контролем до начала СВО, многие подумали: а он не так уж и глуп, этот ИИ
- Сегодня также сообщалось о массированной атаке бронегруппы ВСУ в районе Работино. Почему украинское командование упорно бьет на одних и тех же участках фронта? Неужели они почувствовали, что наша оборона может дать слабину?
- Нет, они просто рассчитывают на усталость наших войск. Люди, которые возвращаются с фронта, приезжают в отпуск, высказывают страшную мысль: мы устали их убивать.
Расчет делается на то, что в какой-то момент мы устанем это делать и противник сможет пробить брешь, подтянуть резервы, расширить прорыв и выйти в сторону Токмака, Запорожскую АЭС со стороны Энергодара. Вот такая примитивная и жестокая тактика.
 
ИнтервьюЮрий КнутовВСУТокмакЧерное мореЧерноморский флотТурцияПВО"Калибр"ГераньРумынияБолгарияЗмеиный
 
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