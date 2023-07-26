Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет - 26.07.2023 Украина.ру
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Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет
Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет - 26.07.2023 Украина.ру
Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет
Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко
2023-07-26T16:59
2023-07-26T17:33
новости
новости украины
украина
чиновники
мальдивы
запрет
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Он пояснил, что теперь любой чиновник или депутат будет останавливаться на границе и ждать разрешения на выезд от Офиса президента (ОП). То есть по сути, добавил Гончаренко, управлять этим процессом теперь будет глава ОП Андрей Ермак в ручном режиме по телефону.По мнению журналиста Алексея Туманова, происходящее свидетельствует о том, что команда Зеленского готовит украинцев к тому, что скоро государство "накроется медным тазом". И именно для этого СБУ сыграла историей с депутатом, отдохнувшим на Мальдивах."Для этого и депутата Гончаренко попросили назвать перспективы, ссылаясь на некий суперисточник. Для этого и депутат Железняк предупредил о возможном продлении всеобщей могилизации. Обычно на такие вещи официальный Киев не реагирует, так как это в порядке вещей, и за все время спецоперации украинские чиновники при деньгах жили и спокойно катались как сырки по маслу да колбаской по малой Спасской на курорты Запада", - резюмировал ситуацию Туманов.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
https://ukraina.ru/20230726/1048264918.html
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Новости, Новости Украины, Украина, чиновники, Мальдивы, запрет

Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет

16:59 26.07.2023 (обновлено: 17:33 26.07.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Мальдивы
Страны мира. Мальдивы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко
Он пояснил, что теперь любой чиновник или депутат будет останавливаться на границе и ждать разрешения на выезд от Офиса президента (ОП). То есть по сути, добавил Гончаренко, управлять этим процессом теперь будет глава ОП Андрей Ермак в ручном режиме по телефону.
"Это хороший пиар-ход и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время самой большой войны в Европе, а глава ОП решает, можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно не верна. Произведите процедуру разрешения выезда за границу. Наказывайте тех, кто ее нарушает. Но государство не может работать по телефону", - прокомментировал решение Гончаренко.
По мнению журналиста Алексея Туманова, происходящее свидетельствует о том, что команда Зеленского готовит украинцев к тому, что скоро государство "накроется медным тазом". И именно для этого СБУ сыграла историей с депутатом, отдохнувшим на Мальдивах.
"Для этого и депутата Гончаренко попросили назвать перспективы, ссылаясь на некий суперисточник. Для этого и депутат Железняк предупредил о возможном продлении всеобщей могилизации. Обычно на такие вещи официальный Киев не реагирует, так как это в порядке вещей, и за все время спецоперации украинские чиновники при деньгах жили и спокойно катались как сырки по маслу да колбаской по малой Спасской на курорты Запада", - резюмировал ситуацию Туманов.
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
12:05
Госбюро расследований взялось за депутата, отдыхавшего на Мальдивах во время СВО Госбюро расследований Украины (ГБР) выясняет, как народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов смог уехать на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет должностным лицам покидать страну во время российской спецоперации. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГБР
Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
10:58
Зеленский прокомментировал "мальдивскую" провинность "Слуги народа" и своего бывшего партнера по бизнесуДепутат, уехавший во время войны с Украины на иностранный пляж - предатель. Такое заявление вечером 25 июля сделал Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя историю с мальдивским отдыхом "Слуги народа" и своего бизнес-партнера Юрия Аристов
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Вчера, 16:40
"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера ЗеленскогоУкраинские депутаты и общественники отреагировали на известие о том, что их коллега, зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов поехал на Мальдивы во время военного положения. Мнения собрали журналисты издания Украина.ру
В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.
Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.
Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
Николай Тищенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:37
Депутат Рады Тищенко оправдался за поездку в Таиланд, но его все равно наказалиДепутат Верховной Рады Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Об этом 27 января сообщила в своем Telegram-канале спикер фракции Юлия Палийчук
Юлия Тимошенко
27 января, 16:09
В Раде потребовали изгнать Тимошенко из ее же партии за отдых в ДубаеЗампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обратилась к коллегам по парламенту с требованием исключить лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко из фракции и партии. Соответствующее заявление Безуглая сделала 27 января у себя в соцсетях
 
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