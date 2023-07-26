https://ukraina.ru/20230726/1048277770.html

Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет

Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет - 26.07.2023 Украина.ру

Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет

Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко

2023-07-26T16:59

2023-07-26T16:59

2023-07-26T17:33

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Он пояснил, что теперь любой чиновник или депутат будет останавливаться на границе и ждать разрешения на выезд от Офиса президента (ОП). То есть по сути, добавил Гончаренко, управлять этим процессом теперь будет глава ОП Андрей Ермак в ручном режиме по телефону.По мнению журналиста Алексея Туманова, происходящее свидетельствует о том, что команда Зеленского готовит украинцев к тому, что скоро государство "накроется медным тазом". И именно для этого СБУ сыграла историей с депутатом, отдохнувшим на Мальдивах."Для этого и депутата Гончаренко попросили назвать перспективы, ссылаясь на некий суперисточник. Для этого и депутат Железняк предупредил о возможном продлении всеобщей могилизации. Обычно на такие вещи официальный Киев не реагирует, так как это в порядке вещей, и за все время спецоперации украинские чиновники при деньгах жили и спокойно катались как сырки по маслу да колбаской по малой Спасской на курорты Запада", - резюмировал ситуацию Туманов.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.В 2019 году Юрий Аристов был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа ", является членом одноименной фракции. В декабре 2022 года он стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По информации СМИ, до избрания в Верховную Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в компании по продаже рыбы и морепродуктов.Кстати, в прошлом году Аристова уже обвиняли в отдыхе в сложное для страны время. Во время зимних каникул, по информации журналистов, Аристов летал на остров Занзибар в Африке.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.

https://ukraina.ru/20230726/1048264918.html

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