https://ukraina.ru/20230726/1048277085.html
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО,... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T16:43
2023-07-26T16:43
2023-07-26T16:43
илья мощанский
видео
россия
украина
сво
всу
вооружения
"ланцет"
нацисты
геополитика
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО, объяснил, почему наше оружие эффективнее и дешевле американского и дал прогноз развития событий фронте: 0:44 - когда закончится СВО; 8:35 - насколько важно продвижение ВС РФ вперед; 14:45 - о том, выдохнется ли украинская армия через три месяца; 19:05 - ситуация с поставками российского высокоточного оружия и количеством резервов ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илья мощанский, видео, россия, украина, сво, всу, вооружения, "ланцет", нацисты, геополитика, фронт, пригожин, видео
Илья Мощанский, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, вооружения, "Ланцет", нацисты, геополитика, фронт, Пригожин
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО, объяснил, почему наше оружие эффективнее и дешевле американского и дал прогноз развития событий фронте:
0:44 - когда закончится СВО;
8:35 - насколько важно продвижение ВС РФ вперед;
14:45 - о том, выдохнется ли украинская армия через три месяца;
19:05 - ситуация с поставками российского высокоточного оружия и количеством резервов ВСУ.