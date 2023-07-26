"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
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"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО,... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T16:43
2023-07-26T16:43
илья мощанский
видео
россия
украина
сво
всу
вооружения
"ланцет"
нацисты
геополитика
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО, объяснил, почему наше оружие эффективнее и дешевле американского и дал прогноз развития событий фронте: 0:44 - когда закончится СВО; 8:35 - насколько важно продвижение ВС РФ вперед; 14:45 - о том, выдохнется ли украинская армия через три месяца; 19:05 - ситуация с поставками российского высокоточного оружия и количеством резервов ВСУ.
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илья мощанский, видео, россия, украина, сво, всу, вооружения, "ланцет", нацисты, геополитика, фронт, пригожин, видео
Илья Мощанский, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, вооружения, "Ланцет", нацисты, геополитика, фронт, Пригожин

"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео

16:43 26.07.2023
 
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО, объяснил, почему наше оружие эффективнее и дешевле американского и дал прогноз развития событий фронте:
0:44 - когда закончится СВО;
8:35 - насколько важно продвижение ВС РФ вперед;
14:45 - о том, выдохнется ли украинская армия через три месяца;
19:05 - ситуация с поставками российского высокоточного оружия и количеством резервов ВСУ.
 
Илья МощанскийВидеоРоссияУкраинаСВОВСУвооружения"Ланцет"нацистыгеополитикафронтПригожин
 
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