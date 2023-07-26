https://ukraina.ru/20230726/1048277085.html

"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео

"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео - 26.07.2023 Украина.ру

"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО,... Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T16:43

2023-07-26T16:43

2023-07-26T16:43

илья мощанский

видео

россия

украина

сво

всу

вооружения

"ланцет"

нацисты

геополитика

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии издания Украина.ру оценил достижения российских военных с начала СВО, объяснил, почему наше оружие эффективнее и дешевле американского и дал прогноз развития событий фронте: 0:44 - когда закончится СВО; 8:35 - насколько важно продвижение ВС РФ вперед; 14:45 - о том, выдохнется ли украинская армия через три месяца; 19:05 - ситуация с поставками российского высокоточного оружия и количеством резервов ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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