https://ukraina.ru/20230726/1048276831.html
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю - 26.07.2023 Украина.ру
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
Жителей Белгорода, чьё имущество потеряно из-за обстрелов ВСУ и терактов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщили журналисты „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городского Совета
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Губернатор региона Вячеслав Гладков 26 июля разместил в своём телеграм-канале информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80.
https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу, обстрелы, налоги
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, налоги
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
Жителей Белгорода, чьё имущество потеряно из-за обстрелов ВСУ и терактов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщили журналисты „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городского Совета