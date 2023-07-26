Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048276831.html
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю - 26.07.2023 Украина.ру
Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
Жителей Белгорода, чьё имущество потеряно из-за обстрелов ВСУ и терактов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщили журналисты „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городского Совета
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
новости
россия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
всу
обстрелы
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Губернатор региона Вячеслав Гладков 26 июля разместил в своём телеграм-канале информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80.
https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8490db5561d862845cab8f68ad33260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу, обстрелы, налоги
Новости, Россия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, налоги

Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю

16:42 26.07.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Жителей Белгорода, чьё имущество потеряно из-за обстрелов ВСУ и терактов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщили журналисты „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городского Совета
"Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года - не позднее 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Губернатор региона Вячеслав Гладков 26 июля разместил в своём телеграм-канале информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
22 июля, 12:32
ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - ГладковВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВСУобстрелыналоги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ
17:50Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный
17:14Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ
16:59Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет
16:43"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
16:42Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
16:24В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
16:21Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
16:18Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны
15:53Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
15:41Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
15:36Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля
15:33Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине
15:30Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
15:28На Украине 13-летней девочке угрожают сломать ноги из-за танца под русскую песню
15:00Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля
14:43Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России
14:38"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
14:27В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности
14:13МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
Лента новостейМолния