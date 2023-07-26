https://ukraina.ru/20230726/1048276831.html

Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю

Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю - 26.07.2023 Украина.ру

Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю

Жителей Белгорода, чьё имущество потеряно из-за обстрелов ВСУ и терактов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество, сообщили журналисты „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городского Совета

2023-07-26T16:42

2023-07-26T16:42

2023-07-26T16:42

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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Губернатор региона Вячеслав Гладков 26 июля разместил в своём телеграм-канале информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 25 июля: украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, за несколько последних дней количество обстрелов в сутки было около 80.

https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html

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2023

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новости, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу, обстрелы, налоги