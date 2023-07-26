Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок
На защиту Смоленсокой АЭС от атак беспилотников будет выделено 348,7 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок 21 июля.
Согласно данным портала, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".
Заказчик обосновал свой выбор поставщика тем, что "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга является единственным разработчиком и изготовителем нужного оборудования.
В соответствии с опубликованной документацией, работы должны быть выполнены до 8 декабря текущего года.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля в Брянской области средствами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь и разрушила ее полностью. Ряд телеграм-каналов выдвинул версию, что ВСУ тогда пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области.