Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048276612.html
Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов - 26.07.2023 Украина.ру
Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок
2023-07-26T16:21
2023-07-26T16:21
новости
госзакупки
аэс
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483767_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_0ae3e8af37d8c15cd3a0726a3a713f5d.jpg.webp
На защиту Смоленсокой АЭС от атак беспилотников будет выделено 348,7 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок 21 июля.Согласно данным портала, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".Заказчик обосновал свой выбор поставщика тем, что "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга является единственным разработчиком и изготовителем нужного оборудования.В соответствии с опубликованной документацией, работы должны быть выполнены до 8 декабря текущего года.Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля в Брянской области средствами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь и разрушила ее полностью. Ряд телеграм-каналов выдвинул версию, что ВСУ тогда пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области.
https://ukraina.ru/20230713/1048001633.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb742c09eca5b822c664debbf027959e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, госзакупки, аэс, дроны
Новости, госзакупки, АЭС, дроны

Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов

16:21 26.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок
На защиту Смоленсокой АЭС от атак беспилотников будет выделено 348,7 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок 21 июля.
Согласно данным портала, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".
Заказчик обосновал свой выбор поставщика тем, что "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга является единственным разработчиком и изготовителем нужного оборудования.
В соответствии с опубликованной документацией, работы должны быть выполнены до 8 декабря текущего года.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля в Брянской области средствами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь и разрушила ее полностью. Ряд телеграм-каналов выдвинул версию, что ВСУ тогда пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области.
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля, 16:45
Лихачев: "Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв АЭС"Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев российскому журналисту Павлу Зарубину
 
НовостигосзакупкиАЭСдроны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ
17:50Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный
17:14Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ
16:59Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет
16:43"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
16:42Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
16:24В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
16:21Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
16:18Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны
15:53Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
15:41Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
15:36Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля
15:33Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине
15:30Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
15:28На Украине 13-летней девочке угрожают сломать ноги из-за танца под русскую песню
15:00Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля
14:43Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России
14:38"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
14:27В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности
14:13МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
Лента новостейМолния