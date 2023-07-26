https://ukraina.ru/20230726/1048276612.html

Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов

Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов - 26.07.2023 Украина.ру

Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов

Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок

2023-07-26T16:21

2023-07-26T16:21

2023-07-26T16:21

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На защиту Смоленсокой АЭС от атак беспилотников будет выделено 348,7 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте госзакупок 21 июля.Согласно данным портала, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".Заказчик обосновал свой выбор поставщика тем, что "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга является единственным разработчиком и изготовителем нужного оборудования.В соответствии с опубликованной документацией, работы должны быть выполнены до 8 декабря текущего года.Как сообщало издание Украина.ру, в начале июля в Брянской области средствами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь и разрушила ее полностью. Ряд телеграм-каналов выдвинул версию, что ВСУ тогда пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области.

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