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В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики - 26.07.2023 Украина.ру
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
Учительницу в Трире отстранили от работы за высказывания против государственной политики и мигрантов, сообщило издание Tagesspiel 26 июля
2023-07-26T16:24
2023-07-26T16:24
2023-07-26T16:24
новости
германия
учительница
учительница
суд
мигранты
политики
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Суд Трира земли Райнланд-Пфальц отстранил учительницу от работы за „подстрекательские высказывания“ во время демонстраций, митингов, а также в социальных сетях.Женщину обвинили в совершении тяжкого судебного проступка, поскольку она как госслужащий должна выполнять свои обязанности, соблюдая политический нейтралитет.Её обвинили в том, что с марта 2018 года она грубо нарушала требования политического нейтралитета, делая различные заявления.В суде подчеркнули, что такие требования госслужащие должны соблюдать и вне работы.Учительница призвала других госслужащих последовать её примеру и „защищать границы от неконтролируемой миграции“.Примечательно, что работника, получившего статус государственного служащего (Beamtenstatus), с юридической точки зрения очень сложно уволить.Таким статусом наделяют, в частности учителей, полицейских и работников органов самоуправления,
https://ukraina.ru/20230622/1047489254.html
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новости, германия, учительница, учительница, суд, мигранты, политики
Новости, Германия, учительница, учительница, Суд, мигранты, политики
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
Учительницу в Трире отстранили от работы за высказывания против государственной политики и мигрантов, сообщило издание Tagesspiel 26 июля
Суд Трира земли Райнланд-Пфальц отстранил
учительницу от работы за „подстрекательские высказывания“ во время демонстраций, митингов, а также в социальных сетях.
„Она постоянно выступала с резкими высказываниями против политиков, государства, его органов, против ЕС, его органов, а также против мигрантов“, - заявил суд.
Женщину обвинили в совершении тяжкого судебного проступка, поскольку она как госслужащий должна выполнять свои обязанности, соблюдая политический нейтралитет.
Её обвинили в том, что с марта 2018 года она грубо нарушала требования политического нейтралитета, делая различные заявления.
В суде подчеркнули, что такие требования госслужащие должны соблюдать и вне работы.
“Наши политики бьют наше право на свободу выражения мнений нацистскими дубинками и разжиганием ненависти“, - сказала учительница.
Учительница призвала других госслужащих последовать её примеру и „защищать границы от неконтролируемой миграции“.
Примечательно, что работника, получившего статус государственного служащего (Beamtenstatus), с юридической точки зрения очень сложно уволить.
Таким статусом наделяют, в частности учителей, полицейских и работников органов самоуправления,