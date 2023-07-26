https://ukraina.ru/20230726/1048276320.html

В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики

В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики - 26.07.2023 Украина.ру

В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики

Учительницу в Трире отстранили от работы за высказывания против государственной политики и мигрантов, сообщило издание Tagesspiel 26 июля

2023-07-26T16:24

2023-07-26T16:24

2023-07-26T16:24

новости

германия

учительница

учительница

суд

мигранты

политики

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Суд Трира земли Райнланд-Пфальц отстранил учительницу от работы за „подстрекательские высказывания“ во время демонстраций, митингов, а также в социальных сетях.Женщину обвинили в совершении тяжкого судебного проступка, поскольку она как госслужащий должна выполнять свои обязанности, соблюдая политический нейтралитет.Её обвинили в том, что с марта 2018 года она грубо нарушала требования политического нейтралитета, делая различные заявления.В суде подчеркнули, что такие требования госслужащие должны соблюдать и вне работы.Учительница призвала других госслужащих последовать её примеру и „защищать границы от неконтролируемой миграции“.Примечательно, что работника, получившего статус государственного служащего (Beamtenstatus), с юридической точки зрения очень сложно уволить.Таким статусом наделяют, в частности учителей, полицейских и работников органов самоуправления,

https://ukraina.ru/20230622/1047489254.html

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новости, германия, учительница, учительница, суд, мигранты, политики