В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048276320.html
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики - 26.07.2023 Украина.ру
В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
Учительницу в Трире отстранили от работы за высказывания против государственной политики и мигрантов, сообщило издание Tagesspiel 26 июля
2023-07-26T16:24
2023-07-26T16:24
новости
германия
учительница
учительница
суд
мигранты
политики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044018115_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d999b9e45e444c57195ce8b78758831b.jpg
Суд Трира земли Райнланд-Пфальц отстранил учительницу от работы за „подстрекательские высказывания“ во время демонстраций, митингов, а также в социальных сетях.Женщину обвинили в совершении тяжкого судебного проступка, поскольку она как госслужащий должна выполнять свои обязанности, соблюдая политический нейтралитет.Её обвинили в том, что с марта 2018 года она грубо нарушала требования политического нейтралитета, делая различные заявления.В суде подчеркнули, что такие требования госслужащие должны соблюдать и вне работы.Учительница призвала других госслужащих последовать её примеру и „защищать границы от неконтролируемой миграции“.Примечательно, что работника, получившего статус государственного служащего (Beamtenstatus), с юридической точки зрения очень сложно уволить.Таким статусом наделяют, в частности учителей, полицейских и работников органов самоуправления,
https://ukraina.ru/20230622/1047489254.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044018115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f4341f7104a7ce542102ee18f1dd2e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, учительница, учительница, суд, мигранты, политики
Новости, Германия, учительница, учительница, Суд, мигранты, политики

В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики

16:24 26.07.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Учительницу в Трире отстранили от работы за высказывания против государственной политики и мигрантов, сообщило издание Tagesspiel 26 июля
Суд Трира земли Райнланд-Пфальц отстранил учительницу от работы за „подстрекательские высказывания“ во время демонстраций, митингов, а также в социальных сетях.
„Она постоянно выступала с резкими высказываниями против политиков, государства, его органов, против ЕС, его органов, а также против мигрантов“, - заявил суд.
Женщину обвинили в совершении тяжкого судебного проступка, поскольку она как госслужащий должна выполнять свои обязанности, соблюдая политический нейтралитет.
Её обвинили в том, что с марта 2018 года она грубо нарушала требования политического нейтралитета, делая различные заявления.
В суде подчеркнули, что такие требования госслужащие должны соблюдать и вне работы.
“Наши политики бьют наше право на свободу выражения мнений нацистскими дубинками и разжиганием ненависти“, - сказала учительница.
Учительница призвала других госслужащих последовать её примеру и „защищать границы от неконтролируемой миграции“.
Примечательно, что работника, получившего статус государственного служащего (Beamtenstatus), с юридической точки зрения очень сложно уволить.
Таким статусом наделяют, в частности учителей, полицейских и работников органов самоуправления,
22 июня, 17:09
Суд Праги оправдал учительницу, назвавшую реальные причины начала СВОСуд района Прага-6 признал невиновной учительницу Мартину Беднаржову, высказавшую своё мнение о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили журналисты чешского агентства ČTK 22 июня
 
НовостиГерманияучительницаучительницаСудмигрантыполитики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Малюк назвал теракт на Крымском мосту реализацией СБУ
17:50Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров Змеиный
17:14Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ
16:59Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет
16:43"Не перемалывание ВСУ": Мощанский назвал сроки и главные признаки настоящего перелома на фронте. Видео
16:42Белгородцев с разрушенными от обстрелов ВСУ домами освободили от уплаты налогов на имущество и землю
16:24В Германии учительницу уволили за критику государства и миграционной политики
16:21Государство выделит почти 350 млн рублей на защиту Смоленской АЭС от дронов
16:18Раскол Украины. Эмиграция как инструмент неонацистской зачистки и самоубийства страны
15:53Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
15:41Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
15:36Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля
15:33Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине
15:30Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
15:28На Украине 13-летней девочке угрожают сломать ноги из-за танца под русскую песню
15:00Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля
14:43Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России
14:38"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
14:27В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности
14:13МВД РФ объявило в розыск украинскую ведущую Наталью Мосейчук, обещавшую сделать российских женщин вдовами
Лента новостейМолния