https://ukraina.ru/20230726/1048274607.html

Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля

Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля - 26.07.2023 Украина.ру

Бои под Угледаром, варианты окончания СВО. О чём говорили эксперты 26 июля

Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T15:36

2023-07-26T15:36

2023-07-26T15:36

эксклюзив

всу

украина

россия

потери

спецоперация

запад

заморозки

петр акопов

сво

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"Вопрос решён за счёт минных заграждений и артиллерии"Военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев, недавно побывавший на позициях наших войск под Угледаром, рассказал о текущей обстановке.Он признаёт, что ВСУ пытались там атаковать, продвигаться вперед и прорывать нашу линию обороны. Они делали это не только мелкими группами, но и более серьезными ударными кулаками при поддержке тяжелой техники. Другое дело, что ничего у них не получилось, говорит Медведев."Это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Среди потерянной техники были и западные образцы, которые совершенно никак не повлияли на исход боя", – отметил военкор.По его словам, именно на Угледарском направлении нашим бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава врага. Украина подтянула туда большие резервы."Это один из элементов их "контрнаступа" – массово завалить наши позиции своими людьми. Слава богу, наши ребята справились.Честь и хвала тем, кто подошел к подготовке нашей эшелонированной линии обороны. Минные заграждения и инженерные сооружения – все это проявило себя.В этом контексте я бы хотел также рассказать об Артемовском направлении, где мы также недавно побывали. Бойцы показывали видео, которые были сняты с беспилотника во время отражения одной из атак. Мы отбились задолго до того, как противник подошел к нашим передовым позициям.В дело не то что не вступали наши стрелковые группы или противотанковые расчеты. Вопрос был решен исключительно за счет минных заграждений и артиллерии", – сообщил Медведев.В целом, считает он, для российской армии сейчас задача минимум – удержать линию обороны, которую мы выстроили задолго до "контрнаступа".Задачи и цели России в СВОПолитолог, обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов прокомментировал слова командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, что наступление ВСУ завершится к концу лета, а к весне завершится, по его словам, и военная кампания.Акопов считает, что генерал говорил в контексте темы об украинском наступлении и его последствиях. Он имел в виду, что выдохнутся ВСУ осенью, зимой ничего не будет происходить. А весной, видимо, у украинской армии закончится любой наступательный потенциал, и это позволит Россия резко переломить ситуацию в свою пользу."Изменить ее можно двумя способами: или большим нашим наступлением, которое приведет к поражению и капитуляции украинской армии, или принуждением Киева к переговорам.К переговорам, которые для России тоже приемлемы только в формате политической капитуляции Украины. То есть внеблоковый статус и все прочее.Понятно, что второй вариант Россию устраивает условно, только как временный переходный, но он категорически не устраивает Киев и Запад. В Киеве считают, что, согласившись на нейтральный статус, на то, чтобы принять требования о демилитаризации, Украина окажется под угрозой со стороны России.Условно говоря, никакой мир с обещаниями от нынешней власти, что мы будем нейтральными, не будет считаться для России окончательным", – пояснил политолог.Он не верит в возможность глубокой заморозки конфликта, даже если в Киеве пойдут на то, чтобы просить переговоры. Такой вариант возможен, если на Киев будет оказано сильнейшее давление Запада, и они поймут, что ни увеличения помощи, ни сохранения ее в старых масштабах не будет."Но для Запада этот вариант был бы неплохим, потому что он позволял бы сохранить тихой сапой для Киева ту часть Украины, которую контролирует украинская власть. Но пока я не вижу предпосылок к этому.Предпосылки должны быть не просто в истощении наступательного потенциала, но и в том, что Запад примет геополитическое решение заморозить ситуацию и увести у России кусок Украины", – считает эксперт.ЧВК "Украина" и её человеческий ресурсВоенный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко ответил на вопрос, может ли Украина осложнить жизнь Черноморскому флоту с помощью противокорабельных ракет, которые поставляет Запад.По мнению Хроленко, она пытается это сделать и с помощью необитаемых беспилотных катеров, но ее попытки бессильны. С другой стороны, денег и арсенала на Западе для постоянной подпитки этих украинских попыток, а своих арсеналов на Украине нет."Это ЧВК "Украина", которая находится на полном обеспечении Запада, в первую очередь США. Поэтому здесь можно оптимистично смотреть в будущее.Единственное, что Украина использует из своего – это человеческие ресурсы. То есть безжалостно уничтожаются возрастные категории мужчин от 18 до 60 лет. Если спецоперация продлится еще год-два, и Украина будет также будет безрассудно относиться к перспективам своего существования, то ее территорию некому будет защищать", – заявил военный обозреватель.Что касается оставшегося наступательного потенциала ВСУ, он практически отсутствует, считает Хроленко. Наступательный потенциал – это когда есть продвижение, захватываются позиции противника, берется под контроль территория, поясняет эксперт.Ничего этого с 4 июня нет, поэтому говорить о потенциале ВСУ можно исключительно абстрактно."Занятые ВСУ наши позиции оказалось ловушкой. Наши подразделения отходили, украинские их занимали, подрывались на минах и по ним наносили артиллерийские удары.Даже эти жалкие попытки не продвинулись дальше первой оборонительной линии. Российская эшелонированная оборона представляет собой три линии, на многих участках глубиной до 30 километров, это говорят уже на Западе. И нигде не была взята даже первая линия", – рассказал Хроленко.Потенциал Украины – это количество резервов, которые она может бросить на так называемые мясные штурмы, добавил военный обозреватель.

https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html

https://ukraina.ru/20230726/1048256362.html

https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, украина, россия, потери, спецоперация, запад, заморозки, петр акопов, сво, угледар, наступление, контрнаступление