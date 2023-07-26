Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии - 26.07.2023 Украина.ру
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Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии - 26.07.2023 Украина.ру
Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
Водители автобуса, в котором обнаружена сумка с инструментом, утверждают, что это передача, за которой на Украине никто не явился
2023-07-26T15:41
2023-07-26T15:41
новости
украина
пограничники
скрипка
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Украинские пограничники сообщили о пересечении попытки вывоза за границу известной скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари 1730 года производства. По данным Государственной пограничной службы Украины, редкий инструмент обнаружили сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда в салоне рейсового автобуса во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".Как потом выяснилось, творение известного на весь мир итальянского мастера якобы не имеет владельца. В автобусе, в котором обнаружена сумка со скрипкой Страдивари, находились только два водителя-иностранца и стюардесса. По их словам, сумка со скрипкой – это передача, которую должны были забрать на территории Украины, но так и не забрали.Скрипка была изъята и передана на экспертизу.Считается, что до наших дней сохранилось около 650 инструментов работы итальянского мастера Антонио Страдивари, из них – 450 скрипок. Наиболее выдающиеся инструменты мастера были изготовлены в период с 1704 по 1725 годы. Фонд Nippon Music Foundation, базирующийся в Токио, владеет большой коллекцией инструментов Страдивари. Фонд регулярно предоставляет скрипки в свободное пользование музыкантам международного уровня.Инструменты Антонио Страдивари отличаются характерной надписью на латыни "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat Annо…".
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новости, украина, пограничники, скрипка
Новости, Украина, пограничники, Скрипка

Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии

15:41 26.07.2023
 
© пресс-служба Госпогранслужибы УкраиныСкрипка Страдивари в украинском автобусе
Скрипка Страдивари в украинском автобусе
© пресс-служба Госпогранслужибы Украины
Читать в
Водители автобуса, в котором обнаружена сумка с инструментом, утверждают, что это передача, за которой на Украине никто не явился
Украинские пограничники сообщили о пересечении попытки вывоза за границу известной скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари 1730 года производства. По данным Государственной пограничной службы Украины, редкий инструмент обнаружили сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда в салоне рейсового автобуса во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
Как потом выяснилось, творение известного на весь мир итальянского мастера якобы не имеет владельца. В автобусе, в котором обнаружена сумка со скрипкой Страдивари, находились только два водителя-иностранца и стюардесса. По их словам, сумка со скрипкой – это передача, которую должны были забрать на территории Украины, но так и не забрали.
Скрипка была изъята и передана на экспертизу.
Считается, что до наших дней сохранилось около 650 инструментов работы итальянского мастера Антонио Страдивари, из них – 450 скрипок. Наиболее выдающиеся инструменты мастера были изготовлены в период с 1704 по 1725 годы. Фонд Nippon Music Foundation, базирующийся в Токио, владеет большой коллекцией инструментов Страдивари. Фонд регулярно предоставляет скрипки в свободное пользование музыкантам международного уровня.
Инструменты Антонио Страдивари отличаются характерной надписью на латыни "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat Annо…".
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Заголовок открываемого материала
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15:41Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии
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