https://ukraina.ru/20230726/1048274532.html

Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии

Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии - 26.07.2023 Украина.ру

Скрипка Страдивари затерялась в рейсовом автобусе на Украине, не доехав до Молдавии

Водители автобуса, в котором обнаружена сумка с инструментом, утверждают, что это передача, за которой на Украине никто не явился

2023-07-26T15:41

2023-07-26T15:41

2023-07-26T15:41

новости

украина

пограничники

скрипка

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Украинские пограничники сообщили о пересечении попытки вывоза за границу известной скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари 1730 года производства. По данным Государственной пограничной службы Украины, редкий инструмент обнаружили сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда в салоне рейсового автобуса во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".Как потом выяснилось, творение известного на весь мир итальянского мастера якобы не имеет владельца. В автобусе, в котором обнаружена сумка со скрипкой Страдивари, находились только два водителя-иностранца и стюардесса. По их словам, сумка со скрипкой – это передача, которую должны были забрать на территории Украины, но так и не забрали.Скрипка была изъята и передана на экспертизу.Считается, что до наших дней сохранилось около 650 инструментов работы итальянского мастера Антонио Страдивари, из них – 450 скрипок. Наиболее выдающиеся инструменты мастера были изготовлены в период с 1704 по 1725 годы. Фонд Nippon Music Foundation, базирующийся в Токио, владеет большой коллекцией инструментов Страдивари. Фонд регулярно предоставляет скрипки в свободное пользование музыкантам международного уровня.Инструменты Антонио Страдивари отличаются характерной надписью на латыни "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat Annо…".

https://ukraina.ru/20230720/1048147861.html

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новости, украина, пограничники, скрипка