https://ukraina.ru/20230726/1048274432.html

Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию

Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию - 26.07.2023 Украина.ру

Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию

Военные медики Тульского соединения ВДВ прооперировали военнослужащего, доставленного с передовой южного фланга Артемовского направления. В левой ноге мужчины застрял неразорвавшийся 30-мм боеприпас. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ

2023-07-26T15:30

2023-07-26T15:30

2023-07-26T15:30

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Для проведения этой операции военным медикам пришлось работать в бронежилетах и под наблюдением саперов.Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Сама операция длилась около часа, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.Эта операция не первая, которую российские медики проводят в бронежилетах. В ноябре прошлого года бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка прооперировала раненого военного, у которого неразорвавшийся боеприпас застрял недалеко от сердца.

https://ukraina.ru/20221110/1040676752.html

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новости, россия, вдв, медики, саперы, операция