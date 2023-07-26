Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Военные медики Тульского соединения ВДВ прооперировали военнослужащего, доставленного с передовой южного фланга Артемовского направления. В левой ноге мужчины застрял неразорвавшийся 30-мм боеприпас. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ
Для проведения этой операции военным медикам пришлось работать в бронежилетах и под наблюдением саперов.
Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Сама операция длилась около часа, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.
Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Сама операция длилась около часа, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.
10 ноября 2022, 08:56Надели бронежилеты, чтобы оперировать: врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди военногоУникальную операцию на базе районной поликлиники в Белгородской области провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка. Об этом 10 ноября написали РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны
Эта операция не первая, которую российские медики проводят в бронежилетах. В ноябре прошлого года бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка прооперировала раненого военного, у которого неразорвавшийся боеприпас застрял недалеко от сердца.