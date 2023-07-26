Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию - 26.07.2023 Украина.ру
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Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию - 26.07.2023 Украина.ру
Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
Военные медики Тульского соединения ВДВ прооперировали военнослужащего, доставленного с передовой южного фланга Артемовского направления. В левой ноге мужчины застрял неразорвавшийся 30-мм боеприпас. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ
2023-07-26T15:30
2023-07-26T15:30
новости
россия
вдв
медики
саперы
операция
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Для проведения этой операции военным медикам пришлось работать в бронежилетах и под наблюдением саперов.Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Сама операция длилась около часа, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.Эта операция не первая, которую российские медики проводят в бронежилетах. В ноябре прошлого года бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка прооперировала раненого военного, у которого неразорвавшийся боеприпас застрял недалеко от сердца.
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новости, россия, вдв, медики, саперы, операция
Новости, Россия, ВДВ, медики, саперы, операция

Под наблюдением саперов: военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию

15:30 26.07.2023
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Военные медики Тульского соединения ВДВ прооперировали военнослужащего, доставленного с передовой южного фланга Артемовского направления. В левой ноге мужчины застрял неразорвавшийся 30-мм боеприпас. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ
Для проведения этой операции военным медикам пришлось работать в бронежилетах и под наблюдением саперов.

Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Сама операция длилась около часа, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.
ГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 08:56
Надели бронежилеты, чтобы оперировать: врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди военногоУникальную операцию на базе районной поликлиники в Белгородской области провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка. Об этом 10 ноября написали РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны
Эта операция не первая, которую российские медики проводят в бронежилетах. В ноябре прошлого года бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка прооперировала раненого военного, у которого неразорвавшийся боеприпас застрял недалеко от сердца.
 
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